https://ria.ru/20240721/vzryvy-1961088239.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 21.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:33

2024-07-21T21:33

2024-07-21T21:33

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Ранее в воскресенье украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

херсон

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россия, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины