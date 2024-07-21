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Кеннеди-младший призвал открыто избрать кандидата от демократов в США

Кеннеди-младший призвал открыто избрать кандидата от демократов в США - РИА Новости, 21.07.2024

Кеннеди-младший призвал открыто избрать кандидата от демократов в США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в воскресенье призвал демократов открыто избрать нового кандидата в президенты, а не по умолчанию... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:15

2024-07-21T23:15

2024-07-21T23:39

сша

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в воскресенье призвал демократов открыто избрать нового кандидата в президенты, а не по умолчанию выбрать вице-президента Камалу Харрис.Действующий президент США Джо Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет искать переизбрания на второй срок и поддержал кандидатуру Харрис."Многие американцы опасаются, что те же самые элиты национального комитета Демократической партии собираются снова сфальсифицировать процесс выдвижения кандидатур, чтобы поставить крайне непопулярного вице-президента на место президента Байдена. Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом. Вместо того, чтобы выдвигать кандидата, выбранного элитой национального комитета Демократической партии, партии следует использовать нейтральные опросы, чтобы выявить кандидата, который сможет лучше всего победить Дональда Трампа. Затем делегаты должны выбрать кандидата на основе этой информации", - заявил Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.Именно непрозрачные процессы избрания кандидатов у демократов вынудили его покинуть партию, отметил потомок одной из самых известных демократических династий Америки.

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сша, в мире, камала харрис, америка, джо байден, роберт кеннеди, покушение на дональда трампа