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"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену
"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену - РИА Новости, 21.07.2024
"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену
Губернатор Мичигана, демократ Гретхен Уитмер была бы удобным соперником на президентских выборах, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T02:55
2024-07-21T02:55
2024-07-21T03:09
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Мичигана, демократ Гретхен Уитмер была бы удобным соперником на президентских выборах, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в том же штате."У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее", — пошутил политик.Бывший президент также обратил внимание на колебания в Демократической партии по поводу замены Джо Байдена на нового кандидата.”Они понятия не имеют, кто их кандидат, и мы тоже. Это проблема”, — отметил Трамп.После провала действующего главы Белого дома на дебатах с Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис.Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку "нет кандидатов лучше, чем он". Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960936204.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, мичиган
В мире, Выборы президента США — 2024, Мичиган
"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену
Трамп заявил, что хотел бы конкурировать на выборах с Уитмер
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Губернатор Мичигана, демократ Гретхен Уитмер была бы удобным соперником на президентских выборах, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления
в том же штате.
"У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее", — пошутил политик.
Бывший президент также обратил внимание на колебания в Демократической партии по поводу замены Джо Байдена на нового кандидата.
”Они понятия не имеют, кто их кандидат, и мы тоже. Это проблема”, — отметил Трамп.
После провала действующего главы Белого дома на дебатах с Трампом
среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис
.
Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку "нет кандидатов лучше, чем он". Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.