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"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену - РИА Новости, 21.07.2024
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02:55 21.07.2024 (обновлено: 03:09 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/vybory-1960987366.html
"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену
"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену - РИА Новости, 21.07.2024
"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену
Губернатор Мичигана, демократ Гретхен Уитмер была бы удобным соперником на президентских выборах, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T02:55
2024-07-21T03:09
в мире
выборы президента сша — 2024
мичиган
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Мичигана, демократ Гретхен Уитмер была бы удобным соперником на президентских выборах, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в том же штате."У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее", — пошутил политик.Бывший президент также обратил внимание на колебания в Демократической партии по поводу замены Джо Байдена на нового кандидата.”Они понятия не имеют, кто их кандидат, и мы тоже. Это проблема”, — отметил Трамп.После провала действующего главы Белого дома на дебатах с Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис.Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку "нет кандидатов лучше, чем он". Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960936204.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, мичиган
В мире, Выборы президента США — 2024, Мичиган
"Понятия не имеют": Трамп рассказал, кого хочет видеть на замену Байдену

Трамп заявил, что хотел бы конкурировать на выборах с Уитмер

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп.
Дональд Трамп. - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Мичигана, демократ Гретхен Уитмер была бы удобным соперником на президентских выборах, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в том же штате.
"У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу — Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее", — пошутил политик.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Кандидат на пост вице-президента США призвал Байдена уйти в отставку
Вчера, 16:54
Бывший президент также обратил внимание на колебания в Демократической партии по поводу замены Джо Байдена на нового кандидата.
”Они понятия не имеют, кто их кандидат, и мы тоже. Это проблема”, — отметил Трамп.
После провала действующего главы Белого дома на дебатах с Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис.
Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку "нет кандидатов лучше, чем он". Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Байден выйдет из президентской гонки, но не поддержит Харрис, пишут СМИ
19 июля, 06:42
 
В миреВыборы президента США — 2024Мичиган
 
 
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