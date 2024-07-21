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Вучич рассмотрит нахождение на своем посту при вводе санкций против России - РИА Новости, 21.07.2024
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23:58 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/vuchich--1961100802.html
Вучич рассмотрит нахождение на своем посту при вводе санкций против России
Вучич рассмотрит нахождение на своем посту при вводе санкций против России - РИА Новости, 21.07.2024
Вучич рассмотрит нахождение на своем посту при вводе санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире, что легитимность его нахождения на посту главы государства окажется под вопросом, если правительство под... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:58
2024-07-21T23:58
в мире
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БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире, что легитимность его нахождения на посту главы государства окажется под вопросом, если правительство под внешним давлением примет решение о введении санкций в отношении России. "Мы будем на европейском пути и будем сотрудничать с КНР, и РФ, и со всеми другими. Может быть, санкции будут введены, если не сможем защититься. Но я это сказал два с половиной года назад и, как видите, эти два с половиной года мы выдержали. И я хотел бы, чтобы так это и осталось. Может быть, правительство примет решение, противоположное моим желаниям, но в таком случае возникает вопрос моей легитимности и могу ли я оставаться на этом месте (президентском посту – ред.)", - указал Вучич в эфире TV Pink. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил в июне главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины. Вучевич, избранный на пост главы правительства 2 мая, заявлял, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240517/serbiya-1946559065.html
https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html
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в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, милош вучевич, дмитрий кулеба, оон
В мире, Россия, Сербия, Украина, Александр Вучич, Милош Вучевич, Дмитрий Кулеба, ООН
Вучич рассмотрит нахождение на своем посту при вводе санкций против России

Вучич рассмотрит свое нахождение на посту президента при вводе санкций против РФ

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире, что легитимность его нахождения на посту главы государства окажется под вопросом, если правительство под внешним давлением примет решение о введении санкций в отношении России.
"Мы будем на европейском пути и будем сотрудничать с КНР, и РФ, и со всеми другими. Может быть, санкции будут введены, если не сможем защититься. Но я это сказал два с половиной года назад и, как видите, эти два с половиной года мы выдержали. И я хотел бы, чтобы так это и осталось. Может быть, правительство примет решение, противоположное моим желаниям, но в таком случае возникает вопрос моей легитимности и могу ли я оставаться на этом месте (президентском посту – ред.)", - указал Вучич в эфире TV Pink.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Вучич высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной
17 мая, 00:37
Премьер Сербии Милош Вучевич заявил в июне главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины. Вучевич, избранный на пост главы правительства 2 мая, заявлял, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России
16 марта, 16:29
 
В миреРоссияСербияУкраинаАлександр ВучичМилош ВучевичДмитрий КулебаООН
 
 
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