https://ria.ru/20240721/vsu-1961050142.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.07.2024
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:22
2024-07-21T16:22
2024-07-21T16:22
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале представительства."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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кировский район, донецк, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили два снаряда по Кировскому району Донецка