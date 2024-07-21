https://ria.ru/20240721/vsu-1961050142.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.07.2024

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:22

2024-07-21T16:22

2024-07-21T16:22

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале представительства."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

кировский район

донецк

украина

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кировский район, донецк, украина, сцкк, нато