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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/vsu-1961019444.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в воскресенье утром выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Горловки и Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T11:36
2024-07-21T11:36
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Горловки и Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. По данным представительства, с 08.30 до 10.40 ВСУ выпустили 11 снарядова калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки, Петровскому и Кировскому районов Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:10.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 11.05 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.Представительство добавило, что в 11.15 по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html
донецк
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донецк, петровский район, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Горловке и Донецку

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР
Последствия атаки ВСУ в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Горловки и Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
По данным представительства, с 08.30 до 10.40 ВСУ выпустили 11 снарядова калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки, Петровскому и Кировскому районов Донецка.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:10.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 11.05 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Представительство добавило, что в 11.15 по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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