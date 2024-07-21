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Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.07.2024
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09:53 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/volodin-1961008483.html
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.07.2024
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:53
2024-07-21T09:53
россия
госдума рф
день металлурга в россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. День металлурга отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю с Днем металлурга! Одна из ключевых отраслей промышленности, металлургия вносит значительный вклад в рост экономики, укрепление обороноспособности, повышение качества жизни наших граждан. Сохраняя лучшие трудовые традиции, коллективы металлургических предприятий совершенствуют технологические процессы, обеспечивают экологическую безопасность производств", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он подчеркнул, что благодаря компетентности и ответственности работников отрасль устойчиво развивается, наращивает индустриальный потенциал России, а также пожелал успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20240721/den_metallurga-1960635926.html
https://ria.ru/20240721/metallurgiya-1961006629.html
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россия, госдума рф, день металлурга в россии
Россия, Госдума РФ, День металлурга в России
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Володин поздравил работников металлургии с профессиональным праздником

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЗаливщик металла производит осмотр ковша после залитой плавки в цехе предприятия
Заливщик металла производит осмотр ковша после залитой плавки в цехе предприятия - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Заливщик металла производит осмотр ковша после залитой плавки в цехе предприятия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.
День металлурга отмечается в России в воскресенье.
Литье изделий - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
День металлурга в России
Вчера, 02:01
«
"Поздравляю с Днем металлурга! Одна из ключевых отраслей промышленности, металлургия вносит значительный вклад в рост экономики, укрепление обороноспособности, повышение качества жизни наших граждан. Сохраняя лучшие трудовые традиции, коллективы металлургических предприятий совершенствуют технологические процессы, обеспечивают экологическую безопасность производств", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он подчеркнул, что благодаря компетентности и ответственности работников отрасль устойчиво развивается, наращивает индустриальный потенциал России, а также пожелал успехов и всего самого доброго.
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината (ПАО НЛМК) - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Вчера, 09:31
 
РоссияГосдума РФДень металлурга в России
 
 
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