https://ria.ru/20240721/volodin-1961008483.html

Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.07.2024

Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:53

2024-07-21T09:53

2024-07-21T09:53

россия

госдума рф

день металлурга в россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. День металлурга отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю с Днем металлурга! Одна из ключевых отраслей промышленности, металлургия вносит значительный вклад в рост экономики, укрепление обороноспособности, повышение качества жизни наших граждан. Сохраняя лучшие трудовые традиции, коллективы металлургических предприятий совершенствуют технологические процессы, обеспечивают экологическую безопасность производств", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он подчеркнул, что благодаря компетентности и ответственности работников отрасль устойчиво развивается, наращивает индустриальный потенциал России, а также пожелал успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20240721/den_metallurga-1960635926.html

https://ria.ru/20240721/metallurgiya-1961006629.html

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