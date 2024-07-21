https://ria.ru/20240721/volodin--1961088824.html

Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024

Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден создал проблемы во всём мире и в США, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:38

2024-07-21T21:38

2024-07-21T21:43

сша

в мире

джо байден

вячеслав володин

госдума рф

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg

ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден создал проблемы во всём мире и в США, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя отказ президента США от предвыборной гонки.Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране - США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", - сказал он журналистам.

https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, выборы президента сша — 2024