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Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024
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21:38 21.07.2024 (обновлено: 21:43 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/volodin--1961088824.html
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Президент США Джо Байден создал проблемы во всём мире и в США, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:38
2024-07-21T21:43
сша
в мире
джо байден
вячеслав володин
госдума рф
выборы президента сша — 2024
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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден создал проблемы во всём мире и в США, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя отказ президента США от предвыборной гонки.Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране - США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", - сказал он журналистам.
https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html
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сша, в мире, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Джо Байден, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Володин: Байден создал проблемы во всем мире и бежит, не дождавшись выборов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден создал проблемы во всём мире и в США, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя отказ президента США от предвыборной гонки.
Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
"Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране - США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", - сказал он журналистам.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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СШАВ миреДжо БайденВячеслав ВолодинГосдума РФВыборы президента США — 2024
 
 
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