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Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Президент США Джо Байден создал проблемы во всём мире и в США, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:38
2024-07-21T21:38
2024-07-21T21:43
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выборы президента сша — 2024
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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден создал проблемы во всём мире и в США, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя отказ президента США от предвыборной гонки.Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране - США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов", - сказал он журналистам.
https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html
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сша, в мире, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Джо Байден, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024
Володин прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Володин: Байден создал проблемы во всем мире и бежит, не дождавшись выборов