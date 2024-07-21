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В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson - РИА Новости, 21.07.2024
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04:45 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/vertolet-1960991209.html
В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson
В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson - РИА Новости, 21.07.2024
В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson
Низкая облачность в горах Алданского района Якутии, где пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом, мешает начать поиски, по изменению метеоусловий... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T04:45
2024-07-21T04:45
происшествия
алданский район
россия
якутск
полярные авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Низкая облачность в горах Алданского района Якутии, где пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом, мешает начать поиски, по изменению метеоусловий борт Ми-8 готов к вылету, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица. По данным авиакомпании, третий день вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" в аэропорту "Маган" города Якутска ожидает летной погоды. "Вертолет пока не вылетел в зону проведения поисков "Робинсона" по причине неблагоприятных погодных условий. Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно видимость ограниченная. По требованиям безопасности полётов, в таких условиях вылет невозможен. Как только установятся благоприятные условия для выполнения полётов, борт готов к вылету в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240719/yakutiya-1960631079.html
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алданский район
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происшествия, алданский район, россия, якутск, полярные авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Алданский район, Россия, Якутск, Полярные авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson

В Якутии низкая облачность мешает начать поиски пропавшего вертолета Robinson

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Вертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ. Архивное фото
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Низкая облачность в горах Алданского района Якутии, где пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом, мешает начать поиски, по изменению метеоусловий борт Ми-8 готов к вылету, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.
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По данным авиакомпании, третий день вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" в аэропорту "Маган" города Якутска ожидает летной погоды.
"Вертолет пока не вылетел в зону проведения поисков "Робинсона" по причине неблагоприятных погодных условий. Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно видимость ограниченная. По требованиям безопасности полётов, в таких условиях вылет невозможен. Как только установятся благоприятные условия для выполнения полётов, борт готов к вылету в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАлданский районРоссияЯкутскПолярные авиалинииСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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