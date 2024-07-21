https://ria.ru/20240721/vertolet-1960991209.html

В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson

В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson - РИА Новости, 21.07.2024

В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета Robinson

Низкая облачность в горах Алданского района Якутии, где пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом, мешает начать поиски, по изменению метеоусловий... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T04:45

2024-07-21T04:45

2024-07-21T04:45

происшествия

алданский район

россия

якутск

полярные авиалинии

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Низкая облачность в горах Алданского района Якутии, где пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом, мешает начать поиски, по изменению метеоусловий борт Ми-8 готов к вылету, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица. По данным авиакомпании, третий день вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" в аэропорту "Маган" города Якутска ожидает летной погоды. "Вертолет пока не вылетел в зону проведения поисков "Робинсона" по причине неблагоприятных погодных условий. Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно видимость ограниченная. По требованиям безопасности полётов, в таких условиях вылет невозможен. Как только установятся благоприятные условия для выполнения полётов, борт готов к вылету в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/yakutiya-1960631079.html

https://ria.ru/20240211/yaschiki-1926679602.html

алданский район

россия

якутск

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происшествия, алданский район, россия, якутск, полярные авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш