https://ria.ru/20240721/vens-1961099589.html

Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории

Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории - РИА Новости, 21.07.2024

Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс заявил, что они с бывшим президентом Дональдом Трампом готовы спасти Америку, он... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:27

2024-07-21T23:27

2024-07-21T23:39

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джо байден

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс заявил, что они с бывшим президентом Дональдом Трампом готовы спасти Америку, он также американского лидера Джо Байдена худшим президентом за всю его жизнь.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Джо Байден стал худшим президентом за всю мою жизнь, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу. За последние четыре года она стала соавтором открытой границы и зеленой аферы Байдена, которые привели к росту стоимости жилья и продуктов питания. Все эти провалы - ее рук дело, и она почти четыре года лгала об умственных способностях Байдена, огорчая нацию президентом, который не может справиться с работой. Мы с президентом Трампом готовы спасти Америку", - написал Вэнс в социальной сети X.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024