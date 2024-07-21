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Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории - РИА Новости, 21.07.2024
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23:27 21.07.2024 (обновлено: 23:39 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/vens-1961099589.html
Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории
Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории - РИА Новости, 21.07.2024
Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории
Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс заявил, что они с бывшим президентом Дональдом Трампом готовы спасти Америку, он... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:27
2024-07-21T23:39
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс заявил, что они с бывшим президентом Дональдом Трампом готовы спасти Америку, он также американского лидера Джо Байдена худшим президентом за всю его жизнь.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Джо Байден стал худшим президентом за всю мою жизнь, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу. За последние четыре года она стала соавтором открытой границы и зеленой аферы Байдена, которые привели к росту стоимости жилья и продуктов питания. Все эти провалы - ее рук дело, и она почти четыре года лгала об умственных способностях Байдена, огорчая нацию президентом, который не может справиться с работой. Мы с президентом Трампом готовы спасти Америку", - написал Вэнс в социальной сети X.
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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории

Вэнс: Байден — худший президент в истории, а Харрис поддерживала его политику

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс заявил, что они с бывшим президентом Дональдом Трампом готовы спасти Америку, он также американского лидера Джо Байдена худшим президентом за всю его жизнь.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Джо Байден стал худшим президентом за всю мою жизнь, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу. За последние четыре года она стала соавтором открытой границы и зеленой аферы Байдена, которые привели к росту стоимости жилья и продуктов питания. Все эти провалы - ее рук дело, и она почти четыре года лгала об умственных способностях Байдена, огорчая нацию президентом, который не может справиться с работой. Мы с президентом Трампом готовы спасти Америку", - написал Вэнс в социальной сети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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В миреСШААмерикаДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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