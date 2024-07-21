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Украина поставила Венгрию на грань серьезного кризиса, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
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08:58 21.07.2024 (обновлено: 09:04 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/vengriya-1961002774.html
Украина поставила Венгрию на грань серьезного кризиса, пишут СМИ
Украина поставила Венгрию на грань серьезного кризиса, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Украина поставила Венгрию на грань серьезного кризиса, пишут СМИ
Венгрии грозит энергетический кризис из-за остановки Украиной транзита российской нефти через свою территорию, пишет Politico. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:58
2024-07-21T09:04
экономика
украина
венгрия
цены на нефть
словакия
петер сийярто
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Венгрии грозит энергетический кризис из-за остановки Украиной транзита российской нефти через свою территорию, пишет Politico."Предпринятые Украиной меры могут создать тяжелую ситуацию", — заявила эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.По ее прогнозам, Будапешт может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и нехваткой электроэнергии уже через несколько недель. Стране придется начать использовать стратегические запасы энергии, которых хватит лишь на три месяца, сообщается в материале."Любое длительное прекращение поставок заставит региональные нефтеперерабатывающие компании использовать свои запасы, истощать их и одновременно с этим искать какое-то дипломатическое решение вопроса", — считает ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона.Ранее на этой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину. Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html
https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html
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экономика, украина, венгрия, цены на нефть, словакия, петер сийярто
Экономика, Украина, Венгрия, Цены на нефть, Словакия, Петер Сийярто
Украина поставила Венгрию на грань серьезного кризиса, пишут СМИ

Politico: Венгрии грозит энергокризис из-за остановки Киевом транзита нефти

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Венгрии грозит энергетический кризис из-за остановки Украиной транзита российской нефти через свою территорию, пишет Politico.
"Предпринятые Украиной меры могут создать тяжелую ситуацию", — заявила эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.
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По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев
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По ее прогнозам, Будапешт может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и нехваткой электроэнергии уже через несколько недель. Стране придется начать использовать стратегические запасы энергии, которых хватит лишь на три месяца, сообщается в материале.
"Любое длительное прекращение поставок заставит региональные нефтеперерабатывающие компании использовать свои запасы, истощать их и одновременно с этим искать какое-то дипломатическое решение вопроса", — считает ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину. Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину
19 июля, 13:19
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.
Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.
Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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ЭкономикаУкраинаВенгрияЦены на нефтьСловакияПетер Сийярто
 
 
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