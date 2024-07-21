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В Венесуэле озвучили меры безопасности на время выборов президента - РИА Новости, 21.07.2024
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04:49 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/venesuela-1960991367.html
В Венесуэле озвучили меры безопасности на время выборов президента
В Венесуэле озвучили меры безопасности на время выборов президента - РИА Новости, 21.07.2024
В Венесуэле озвучили меры безопасности на время выборов президента
Правительство Венесуэлы озвучило меры безопасности на 26-29 июля, когда состоятся президентские выборы, которые включают усиленный пограничный контроль, запрет... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T04:49
2024-07-21T04:49
в мире
венесуэла
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы озвучило меры безопасности на 26-29 июля, когда состоятся президентские выборы, которые включают усиленный пограничный контроль, запрет на массовые мероприятия, которые могут помешать работе участков и комиссий, на использование тяжелой техники, сбыт пиротехники и продажу алкоголя. "Публичные собрания и демонстрации, скопления людей и любые другие подобные действия, которые могут нарушить или повлиять на нормальное развитие избирательного процесса, запрещены на всей территории страны с полуночи на пятницу, 26 июля 2024 г., до 23.59 понедельника, 29 июля 2024 г.", - говорится в совместном указе министров обороны и внутренних дел, который распространили ведомства. Согласно тексту, на дни до и после выборов, которые пройдут 28 июля, помимо массовых мероприятий запрещается продажа алкогольных напитков и фейерверков, а также движение тяжелой техники. Сохраняется в силе действующий с 2019 года запрет на ношение холодного и огнестрельного оружия, а на границах страны вводится усиленный режим охраны. Выборы президента Венесуэлы на период 2025-2031 годов состоятся 28 июля, с 4 по 25 июля в стране идет предвыборная кампания кандидатов. Голосование проводится в один тур, победителем будет объявлен кандидат, набравший простое большинство голосов.
https://ria.ru/20240720/venesuela-1960862022.html
https://ria.ru/20240622/maduro-1954652472.html
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в мире, венесуэла
В мире, Венесуэла
В Венесуэле озвучили меры безопасности на время выборов президента

Власти Венесуэлы усиливают меры безопасности и вводят сухой закон на дни выборов

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПарламентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Магда Гибелли
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Парламентские выборы в Венесуэле. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы озвучило меры безопасности на 26-29 июля, когда состоятся президентские выборы, которые включают усиленный пограничный контроль, запрет на массовые мероприятия, которые могут помешать работе участков и комиссий, на использование тяжелой техники, сбыт пиротехники и продажу алкоголя.
"Публичные собрания и демонстрации, скопления людей и любые другие подобные действия, которые могут нарушить или повлиять на нормальное развитие избирательного процесса, запрещены на всей территории страны с полуночи на пятницу, 26 июля 2024 г., до 23.59 понедельника, 29 июля 2024 г.", - говорится в совместном указе министров обороны и внутренних дел, который распространили ведомства.
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Согласно тексту, на дни до и после выборов, которые пройдут 28 июля, помимо массовых мероприятий запрещается продажа алкогольных напитков и фейерверков, а также движение тяжелой техники. Сохраняется в силе действующий с 2019 года запрет на ношение холодного и огнестрельного оружия, а на границах страны вводится усиленный режим охраны.
Выборы президента Венесуэлы на период 2025-2031 годов состоятся 28 июля, с 4 по 25 июля в стране идет предвыборная кампания кандидатов. Голосование проводится в один тур, победителем будет объявлен кандидат, набравший простое большинство голосов.
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