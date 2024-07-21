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Офицер ВСУ застрелил украинского пограничника, пишут СМИ
Офицер ВСУ застрелил украинского пограничника, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Офицер ВСУ застрелил украинского пограничника, пишут СМИ
Майор ВСУ застрелил пограничника в Тернополе, пишет "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря спецпрокуратуры Западного региона Шевченко. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:30
2024-07-21T16:30
2024-07-21T21:34
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Майор ВСУ застрелил пограничника в Тернополе, пишет "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря спецпрокуратуры Западного региона Шевченко."В гостинице в Тернополе майор застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы", — говорится в материале.Отмечается, что ЧП произошло около 03:00. По словам пресс-секретаря, "конфликт произошел на почве ревности", майор произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним табельного оружия. Офицера задержали.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951829621.html
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вооруженные силы украины, тернополь, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, Тернополь, В мире, Украина
Офицер ВСУ застрелил украинского пограничника, пишут СМИ
Офицер ВСУ застрелил украинского пограничника на почве ревности