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"В итоге потеряете". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"В итоге потеряете". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 21.07.2024
"В итоге потеряете". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive обратился к Владимиру Зеленскому из-за неизбежности больших потерь для Украины в конфликте РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T15:23
2024-07-21T15:23
2024-07-21T18:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive обратился к Владимиру Зеленскому из-за неизбежности больших потерь для Украины в конфликте с Россией."Вы не можете победить, и люди вашей страны будут умирать в большем количестве, количество городов, которые будут разрушены, будет увеличиваться, количество земли, которую вы в конечном итоге потеряете, будет расти", — отметил он.По мнению офицера, уже через некоторое время украинская армия может начать разваливаться из-за отчаянного положения. При этом Дэвис добавил, что Зеленский не хочет делать то, что необходимо при сложившейся ситуации.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Белоусов, Вооруженные силы США, Владимир Зеленский, Россия
"В итоге потеряете". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Офицер Дэвис: Украина лишится больших территорий и понесет людские потери