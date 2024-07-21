https://ria.ru/20240721/ukraina-1961043445.html

"В итоге потеряете". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

"В итоге потеряете". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 21.07.2024

"В итоге потеряете". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive обратился к Владимиру Зеленскому из-за неизбежности больших потерь для Украины в конфликте РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:23

2024-07-21T15:23

2024-07-21T18:31

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы сша

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive обратился к Владимиру Зеленскому из-за неизбежности больших потерь для Украины в конфликте с Россией."Вы не можете победить, и люди вашей страны будут умирать в большем количестве, количество городов, которые будут разрушены, будет увеличиваться, количество земли, которую вы в конечном итоге потеряете, будет расти", — отметил он.По мнению офицера, уже через некоторое время украинская армия может начать разваливаться из-за отчаянного положения. При этом Дэвис добавил, что Зеленский не хочет делать то, что необходимо при сложившейся ситуации.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html

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в мире, украина, андрей белоусов, вооруженные силы сша, владимир зеленский, россия