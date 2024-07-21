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Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС - РИА Новости, 21.07.2024
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13:59 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961034771.html
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС - РИА Новости, 21.07.2024
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС
Украина на фоне дефицита электроэнергии планирует запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, сообщает министерство энергетики... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:59
2024-07-21T13:59
украина
румыния
словакия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украина на фоне дефицита электроэнергии планирует запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 МВт/ч. Экспорта не происходит и не предвидится", - говорится в сообщении. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
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украина, румыния, словакия
Украина, Румыния, Словакия
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС

Минэнерго: Украина запросит помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВетроэлектростанция "Старый Самбор-1" в Украинских Карпатах
Ветроэлектростанция Старый Самбор-1 в Украинских Карпатах - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ветроэлектростанция "Старый Самбор-1" в Украинских Карпатах. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украина на фоне дефицита электроэнергии планирует запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале.
"В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 МВт/ч. Экспорта не происходит и не предвидится", - говорится в сообщении.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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