https://ria.ru/20240721/ukraina-1961034771.html
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС - РИА Новости, 21.07.2024
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС
Украина на фоне дефицита электроэнергии планирует запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, сообщает министерство энергетики... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:59
2024-07-21T13:59
2024-07-21T13:59
украина
румыния
словакия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украина на фоне дефицита электроэнергии планирует запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 МВт/ч. Экспорта не происходит и не предвидится", - говорится в сообщении. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. На всей территории Украины были введены графики почасовых отключений света.
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украина, румыния, словакия
Украина, Румыния, Словакия
Украина планирует запросить электроэнергию у четырех стран ЕС
Минэнерго: Украина запросит помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии