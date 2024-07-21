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В Раде рассказали, сколько платят мужчины призывного возраста на Украине - РИА Новости, 21.07.2024
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12:21 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961023962.html
В Раде рассказали, сколько платят мужчины призывного возраста на Украине
В Раде рассказали, сколько платят мужчины призывного возраста на Украине - РИА Новости, 21.07.2024
В Раде рассказали, сколько платят мужчины призывного возраста на Украине
Мужчины призывного возраста на Украине в общей сложности платят до двух миллиардов долларов в год, чтобы не оказаться в зоне конфликта, сообщил депутат... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:21
2024-07-21T12:21
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине в общей сложности платят до двух миллиардов долларов в год, чтобы не оказаться в зоне конфликта, сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха на видео, опубликованном телеканалом ТСН. "Теневое экономическое бронирование, объемы которого в год начиная от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов, это самые адекватные расчеты, вы будете удивлены", - сказала Наталуха.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, сколько платят мужчины призывного возраста на Украине

Депутат Наталуха: призывники платят, чтобы не оказаться в зоне конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине в общей сложности платят до двух миллиардов долларов в год, чтобы не оказаться в зоне конфликта, сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха на видео, опубликованном телеканалом ТСН.
«
"Теневое экономическое бронирование, объемы которого в год начиная от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов, это самые адекватные расчеты, вы будете удивлены", - сказала Наталуха.
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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19 июля, 17:50
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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22 мая, 08:00
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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