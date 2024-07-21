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Источник рассказал о планах обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани - РИА Новости, 21.07.2024
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11:23 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961017179.html
Источник рассказал о планах обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани
Источник рассказал о планах обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани - РИА Новости, 21.07.2024
Источник рассказал о планах обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани
Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области Руслан Сидики рассчитывал получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T11:23
2024-07-21T11:23
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области Руслан Сидики рассчитывал получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, сообщили РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. "Он (Сидики - ред.) за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб. Средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил", - рассказал собеседник агентства. Согласно постановлению столичного суда, которое есть у РИА Новости, ранее ему продлили срок содержания под стражей до 30 июля 2024 года. Сидики предъявлено обвинение в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, были повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
https://ria.ru/20240516/vsu-1946450973.html
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происшествия, рязанская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Рязанская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Источник рассказал о планах обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани

Подорвавшему железную дорогу под Рязанью обещали деньги от спецслужб Украины

© Фото : страница Руслана Сидики в соцсетиРуслан Сидики
Руслан Сидики - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : страница Руслана Сидики в соцсети
Руслан Сидики. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области Руслан Сидики рассчитывал получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, сообщили РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.
«
"Он (Сидики - ред.) за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб. Средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил", - рассказал собеседник агентства.
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Согласно постановлению столичного суда, которое есть у РИА Новости, ранее ему продлили срок содержания под стражей до 30 июля 2024 года.
Сидики предъявлено обвинение в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, были повреждены 15 вагонов.
Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.
В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
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