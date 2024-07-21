Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко
Мэр Киева Кличко: любой шаг Зеленского грозит политическим самоубийством
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
РИМ, 21 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Владимир Зеленский поделится своей властью.
«
"Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа", — сказал Кличко.
«
"Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль", — добавил мэр Киева.
По его мнению, на какой бы шаг ни пошел Зеленский, он рискует совершить политическое самоубийство.
"Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года", — заключил Кличко.
Срок полномочий Владимира Зеленского как президента Украины истек 20 мая. Выборы, которые должны были состояться в этом году, отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам президента России Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.
В середине июня российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
19 июля, 08:00