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Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко - РИА Новости, 21.07.2024
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09:49 21.07.2024 (обновлено: 10:30 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961008153.html
Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко
Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко - РИА Новости, 21.07.2024
Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:49
2024-07-21T10:30
украина
владимир зеленский
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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Владимир Зеленский поделится своей властью.&quot;Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа&quot;, — сказал Кличко.По его мнению, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Но Кличко сомневается в том, что Зеленский отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения. &quot;Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль&quot;, — добавил мэр Киева.По его мнению, на какой бы шаг ни пошел Зеленский, он рискует совершить политическое самоубийство. "Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года", — заключил Кличко.В середине июня российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html
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украина, владимир зеленский
Украина, Владимир Зеленский
Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко

Мэр Киева Кличко: любой шаг Зеленского грозит политическим самоубийством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Владимир Зеленский поделится своей властью.
«

"Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа", — сказал Кличко.

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По его мнению, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Но Кличко сомневается в том, что Зеленский отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения.
«

"Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль", — добавил мэр Киева.

По его мнению, на какой бы шаг ни пошел Зеленский, он рискует совершить политическое самоубийство.
"Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года", — заключил Кличко.

Срок полномочий Владимира Зеленского как президента Украины истек 20 мая. Выборы, которые должны были состояться в этом году, отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам президента России Владимира Путина, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.

В середине июня российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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