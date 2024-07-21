https://ria.ru/20240721/ukraina-1961008153.html

Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко

Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко - РИА Новости, 21.07.2024

Зеленскому, возможно, придется провести референдум, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:49

2024-07-21T09:49

2024-07-21T10:30

украина

владимир зеленский

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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Владимир Зеленский поделится своей властью."Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа", — сказал Кличко.По его мнению, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Но Кличко сомневается в том, что Зеленский отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения. "Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль", — добавил мэр Киева.По его мнению, на какой бы шаг ни пошел Зеленский, он рискует совершить политическое самоубийство. "Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года", — заключил Кличко.В середине июня российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

украина

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украина, владимир зеленский