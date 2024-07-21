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В Киеве сожгли автомобиль украинского военного - РИА Новости, 21.07.2024
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09:24 21.07.2024 (обновлено: 13:00 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961005547.html
В Киеве сожгли автомобиль украинского военного
В Киеве сожгли автомобиль украинского военного - РИА Новости, 21.07.2024
В Киеве сожгли автомобиль украинского военного
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Деснянском районе Киева, сообщает телеканал "Новости. LIVE" в Telegram-канале СМИ. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:24
2024-07-21T13:00
киев
украина
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Деснянском районе Киева, сообщает телеканал "Новости. LIVE" в Telegram-канале СМИ.&quot;В Деснянском районе столицы неизвестные подожгли машину военного&quot;, — говорится в сообщении.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html
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киев, украина
Киев, Украина
В Киеве сожгли автомобиль украинского военного

"Новости. LIVE": в Киеве сожгли автомобиль солдата ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Деснянском районе Киева, сообщает телеканал "Новости. LIVE" в Telegram-канале СМИ.
«

"В Деснянском районе столицы неизвестные подожгли машину военного", — говорится в сообщении.

Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
2 июля, 16:02
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Одессе сожгли автомобили военных
12 июля, 10:42
 
КиевУкраина
 
 
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