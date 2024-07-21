https://ria.ru/20240721/ukraina-1961005547.html

В Киеве сожгли автомобиль украинского военного

В Киеве сожгли автомобиль украинского военного - РИА Новости, 21.07.2024

В Киеве сожгли автомобиль украинского военного

Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Деснянском районе Киева, сообщает телеканал "Новости. LIVE" в Telegram-канале СМИ. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:24

2024-07-21T09:24

2024-07-21T13:00

киев

украина

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Деснянском районе Киева, сообщает телеканал "Новости. LIVE" в Telegram-канале СМИ."В Деснянском районе столицы неизвестные подожгли машину военного", — говорится в сообщении.Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

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киев

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киев, украина