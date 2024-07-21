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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961004413.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумкой, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:14
2024-07-21T09:14
специальная военная операция на украине
россия
полтавская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумкой, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена одновременно – в 8.54 (совпадает с мск). При этом в Харьковской области она звучит более суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия
полтавская область
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россия, полтавская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу

© iStock.com / bartoshdВид на Чернигов
Вид на Чернигов - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© iStock.com / bartoshd
Вид на Чернигов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумкой, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена одновременно – в 8.54 (совпадает с мск). При этом в Харьковской области она звучит более суток.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолтавская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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