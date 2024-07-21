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В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных - РИА Новости, 21.07.2024
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02:27 21.07.2024 (обновлено: 03:26 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ukraina-1960987136.html
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных - РИА Новости, 21.07.2024
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных
Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева, в акции принимают участие несколько десяток женщин, сообщает... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T02:27
2024-07-21T03:26
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева, в акции принимают участие несколько десяток женщин, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Акция с требованием демобилизации проходит в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении Telegram-канале издания. На опубликованном издании видео можно заметить, что на центральной улице столицы - на Крещатике - собрались несколько десятков женщин, они держат в руках плакаты с соответствующими призывами. На плакатах можно прочитать: "Четкие сроки службы", "Почему наши военные самые незащищенные?". Еще одна девушка требует от Владимира Зеленского исполнить с ней супружеский долг, если уж он не в состоянии вернуть ей ее мужа, которого не видит третий год. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных

"Страна.ua": В Киеве женщины вышли на акцию с требованием демобилизации военных

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева, в акции принимают участие несколько десяток женщин, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Акция с требованием демобилизации проходит в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении Telegram-канале издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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На опубликованном издании видео можно заметить, что на центральной улице столицы - на Крещатике - собрались несколько десятков женщин, они держат в руках плакаты с соответствующими призывами. На плакатах можно прочитать: "Четкие сроки службы", "Почему наши военные самые незащищенные?". Еще одна девушка требует от Владимира Зеленского исполнить с ней супружеский долг, если уж он не в состоянии вернуть ей ее мужа, которого не видит третий год.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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