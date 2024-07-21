https://ria.ru/20240721/ukraina-1960987136.html

В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных

В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных - РИА Новости, 21.07.2024

В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военных

Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева, в акции принимают участие несколько десяток женщин, сообщает... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T02:27

2024-07-21T02:27

2024-07-21T03:26

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киев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева, в акции принимают участие несколько десяток женщин, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Акция с требованием демобилизации проходит в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении Telegram-канале издания. На опубликованном издании видео можно заметить, что на центральной улице столицы - на Крещатике - собрались несколько десятков женщин, они держат в руках плакаты с соответствующими призывами. На плакатах можно прочитать: "Четкие сроки службы", "Почему наши военные самые незащищенные?". Еще одна девушка требует от Владимира Зеленского исполнить с ней супружеский долг, если уж он не в состоянии вернуть ей ее мужа, которого не видит третий год. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский