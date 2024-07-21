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В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу - РИА Новости, 21.07.2024
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу
Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был отменен спустя четыре минуты объявления, сообщил в своем РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:57
2024-07-21T20:57
2024-07-21T21:24
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был отменен спустя четыре минуты объявления, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. "Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!" - написал губернатор в своем Telegram-канале в 20.41 мск. Уже в 20.45 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы. Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу через 4 минуты