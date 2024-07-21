Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 21.07.2024 (обновлено: 21:24 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ugroza-1961084688.html
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу - РИА Новости, 21.07.2024
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу
Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был отменен спустя четыре минуты объявления, сообщил в своем РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:57
2024-07-21T21:24
севастополь
михаил развожаев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_0:115:3233:1933_1920x0_80_0_0_7266b43537ea9a2d7bc63bd1ab9debb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был отменен спустя четыре минуты объявления, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. "Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!" - написал губернатор в своем Telegram-канале в 20.41 мск. Уже в 20.45 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы. Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_d0bfd015f9e150449fb4c14619062d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу

В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу через 4 минуты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - был отменен спустя четыре минуты объявления, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!" - написал губернатор в своем Telegram-канале в 20.41 мск. Уже в 20.45 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы.
Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала