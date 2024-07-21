https://ria.ru/20240721/udary-1961023616.html

Иран отреагировал на удары Израиля по Йемену

Иран отреагировал на удары Израиля по Йемену - РИА Новости, 21.07.2024

Иран отреагировал на удары Израиля по Йемену

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил авианалеты Израиля на йеменский порт Ходейда и заявил, что прямую... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:16

2024-07-21T12:16

2024-07-21T12:17

в мире

ходейда (город)

израиль

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иран

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ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил авианалеты Израиля на йеменский порт Ходейда и заявил, что прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия преступлений в секторе Газа и атак на Йемен несут Израиль и его сторонник - США, говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, размещенном на его официальном Telegram-канале.В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Премьер Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в пятницу взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, а еще по меньшей мере восемь получили ранения. "Канаани возложил на израильский режим и поддерживающие его силы, в том числе правительство США, прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия продолжения преступлений в Газе, а также за рискованные атаки на Йемен", - говорится в публикации. Канаани осудил атаки израильской авиации на порт Ходейда в Йемене, предупредив об опасности эскалации напряженности и распространения военных действий в регионе Ближнего Востока, которые могут возникнуть как результат "авантюрных" действий Израиля. Он также назвал основной причиной напряженности в регионе продолжение блокады Газы и убийства ее жителей. Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты двойного назначения и энергетические объекты хуситов в порту Ходейда. На многочисленных роликах, распространенных в социальных сетях, видно, как сильнейший пожар, возникший после атаки, поглощает территорию порта. Израильские военные также заявили, что порт используется для ввоза иранских вооружений, которые используются хуситами для атак по израильской территории, включая дроны и ракеты различных типов. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства движения "Ансар Алла" (хуситов) сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде. Представитель хуситов также заявлял, что израильские авиаудары по порту не останутся без ответа.

https://ria.ru/20240721/udary-1961004825.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

ходейда (город)

израиль

йемен

иран

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в мире, ходейда (город), израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран