https://ria.ru/20240721/udary-1961004825.html

Йеменские хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

Йеменские хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну - РИА Новости, 21.07.2024

Йеменские хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:16

2024-07-21T09:16

2024-07-21T09:32

в мире

израиль

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

йемен

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников."Ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) выполнили... операцию, в ходе которой нанесли удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (Эйлата - ред.)... с помощью баллистических ракет и беспилотников... Военно-морские силы... и ракетные подразделения... провели совместную военную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и БПЛА в Красном море был нанесен удар по американскому судну Pumba", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.Как отметил Сариа, в ходе операции судно было поражено. Согласно заявлению, атаки были выполнены в ответ на "американо-британско-израильскую агрессию".Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен