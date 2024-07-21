https://ria.ru/20240721/ucheniya-1961070632.html
В Финляндии начались военные учения, в том числе у границы с Россией
В Финляндии начались военные учения, в том числе у границы с Россией - РИА Новости, 21.07.2024
В Финляндии начались военные учения, в том числе у границы с Россией
В Финляндии начались учения сухопутных войск, в том числе рядом с российской границей. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:58
2024-07-21T18:58
2024-07-21T20:15
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Финляндии начались учения сухопутных войск, в том числе рядом с российской границей.Как сообщалось в опубликованном ранее пресс-релизе, всего в маневрах примут участие около 1,7 тысячи человек и 300 единиц техники.Учения продлятся до 26 июля. На это время будет закрыт участок шоссе Каттилайнен — Ваалимаа, ведущий к КПП на границе с Россией. Его протяженность составляет около 30 километров.В последнее время на Западе все чаще звучат мысли о возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Как отмечали в Кремле, в последние годы наблюдается беспрецедентная активность альянса у российских границ. Тем не менее сама Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В июне президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО. По его словам, это чушь и бред собачий, которые нужны западным странам для того, чтобы одурачивать собственное население и удерживать свое имперское положение.
https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html
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россия, финляндия, нато, в мире, владимир путин, москва
Россия, Финляндия, НАТО, В мире, Владимир Путин, Москва
В Финляндии начались военные учения, в том числе у границы с Россией
В Финляндии начались учения сухопутных войск, в том числе у границы с Россией