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Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2024
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16:17 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/turtsiya-1961049887.html
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2024
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган
Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:17
2024-07-21T16:17
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких странах именно идёт речь. "В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", - сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. "Мы строим свой собственный самолет, мы создали свой собственный спутник и отправили его в космос. Мы сделаем еще больше и пойдем дальше", - добавил Эрдоган.
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турция, евросоюз, в мире
Турция, Евросоюз, В мире
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган

Эрдоган: несколько западных стран заказали у Турции беспилотники

© Baykar/XИспытание турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3
Испытание турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Baykar/X
Испытание турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких странах именно идёт речь.
"В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", - сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
«
"Мы строим свой собственный самолет, мы создали свой собственный спутник и отправили его в космос. Мы сделаем еще больше и пойдем дальше", - добавил Эрдоган.
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