https://ria.ru/20240721/turtsiya-1961049887.html

Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган

Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2024

Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган

Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:17

2024-07-21T16:17

2024-07-21T16:17

турция

евросоюз

в мире

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких странах именно идёт речь. "В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", - сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. "Мы строим свой собственный самолет, мы создали свой собственный спутник и отправили его в космос. Мы сделаем еще больше и пойдем дальше", - добавил Эрдоган.

https://radiosputnik.ru/20230328/bayraktar-1861129354.html

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турция, евросоюз, в мире