https://ria.ru/20240721/turtsiya-1961049887.html
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2024
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган
Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:17
2024-07-21T16:17
2024-07-21T16:17
турция
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902499180_68:0:1679:906_1920x0_80_0_0_1078c68b2fded9529777c024144f8448.jpg
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких странах именно идёт речь. "В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", - сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. "Мы строим свой собственный самолет, мы создали свой собственный спутник и отправили его в космос. Мы сделаем еще больше и пойдем дальше", - добавил Эрдоган.
https://radiosputnik.ru/20230328/bayraktar-1861129354.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902499180_269:0:1477:906_1920x0_80_0_0_d98339d1e21ab79fb49da22c944959d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, евросоюз, в мире
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган
Эрдоган: несколько западных стран заказали у Турции беспилотники
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Ряд стран Евросоюза (ЕС) заказали у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не уточнив при этом, о каких странах именно идёт речь.
"В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", - сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
«
"Мы строим свой собственный самолет, мы создали свой собственный спутник и отправили его в космос. Мы сделаем еще больше и пойдем дальше", - добавил Эрдоган.