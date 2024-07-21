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Пушков допустил снижение поддержки Украины в случае победы Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
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22:13 21.07.2024 (обновлено: 00:14 22.07.2024)
https://ria.ru/20240721/trump-1961092105.html
Пушков допустил снижение поддержки Украины в случае победы Трампа
Пушков допустил снижение поддержки Украины в случае победы Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Пушков допустил снижение поддержки Украины в случае победы Трампа
Победа Дональда Трампа на выборах в США может снизить поддержку Украины со стороны Вашингтона, но она вряд ли приведет к улучшению российско-американских... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-21T22:13
2024-07-22T00:14
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах в США может снизить поддержку Украины со стороны Вашингтона, но она вряд ли приведет к улучшению российско-американских отношений, так как против этого выступает американский правящий класс, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Я не думаю, что избрание Трампа приведет к улучшению российско-американских отношений, потому что в целом американский правящий класс сейчас очень антироссийски настроен. Но я допускаю, что степень поддержки Украины может существенно снизиться", - сказал Пушков агентству. Комментируя снятие кандидатуры Джо Байдена с выборов, Пушков предположил, что кандидатами от партии демократов на выборах США помимо Камалы Харрис "могут стать Хиллари Клинтон, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер". Глава комиссии Совета Федерации напомнил, что в вашингтонском издании The Hill писали, что для Клинтон это "будет матч-ревашн после ее проигрыша в 2016 году. "Но это все пока версии. По логике процесса это должна быть Камала Харрис — как вице-президент. На мой взгляд, шансов у Камалы Харрис исключительно мало", - проанализировал политик. Пушков также отметил, что снятие кандидатуры Байдена было ожидаемо после его дебатов с Трампом, когда "стало окончательно ясно, что Байден не выдерживает предвыборной борьбы". По его словам, "поворотным событием" также стало неудачное покушение на Трампа: его поведение во время и после покушения сильно добавило популярности Трампу и вызвало к нему уважение "даже у его политических противников"."По всем опросам и по всем подсчетам Байден проигрывал Трампу. Главным препятствием для его выхода было два фактора: он сам не хотел уходить и демократы не вполне понимали, кого они могут противопоставить Трампу в случае ухода Байдена", - резюмировал глава комиссии Совета Федерации. Американские выборы пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, камала харрис, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Совет Федерации РФ
Пушков допустил снижение поддержки Украины в случае победы Трампа

Пушков: победа Трампа может снизить поддержку Украины со стороны США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах в США может снизить поддержку Украины со стороны Вашингтона, но она вряд ли приведет к улучшению российско-американских отношений, так как против этого выступает американский правящий класс, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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"Я не думаю, что избрание Трампа приведет к улучшению российско-американских отношений, потому что в целом американский правящий класс сейчас очень антироссийски настроен. Но я допускаю, что степень поддержки Украины может существенно снизиться", - сказал Пушков агентству.
Комментируя снятие кандидатуры Джо Байдена с выборов, Пушков предположил, что кандидатами от партии демократов на выборах США помимо Камалы Харрис "могут стать Хиллари Клинтон, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер". Глава комиссии Совета Федерации напомнил, что в вашингтонском издании The Hill писали, что для Клинтон это "будет матч-ревашн после ее проигрыша в 2016 году.
"Но это все пока версии. По логике процесса это должна быть Камала Харрис — как вице-президент. На мой взгляд, шансов у Камалы Харрис исключительно мало", - проанализировал политик.
Пушков также отметил, что снятие кандидатуры Байдена было ожидаемо после его дебатов с Трампом, когда "стало окончательно ясно, что Байден не выдерживает предвыборной борьбы". По его словам, "поворотным событием" также стало неудачное покушение на Трампа: его поведение во время и после покушения сильно добавило популярности Трампу и вызвало к нему уважение "даже у его политических противников".
"По всем опросам и по всем подсчетам Байден проигрывал Трампу. Главным препятствием для его выхода было два фактора: он сам не хотел уходить и демократы не вполне понимали, кого они могут противопоставить Трампу в случае ухода Байдена", - резюмировал глава комиссии Совета Федерации.
Американские выборы пройдут в ноябре.
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