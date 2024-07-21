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Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США - РИА Новости, 21.07.2024
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21:48 21.07.2024 (обновлено: 21:49 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/trump-1961089830.html
Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США
Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США - РИА Новости, 21.07.2024
Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США
Дональд Трамп имеет наибольшие шансы на победу в президентской гонке, если его не "снимут" тем или иным способом и он не совершит ошибок, сказал РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:48
2024-07-21T21:49
сша
президентские выборы в сша
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константин косачев
джо байден
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дональд Трамп имеет наибольшие шансы на победу в президентской гонке, если его не "снимут" тем или иным способом и он не совершит ошибок, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Вопрос уже давно был не в Байдене. Американцы разделились в позиции "за" или "против" Трампа. Полагаю, что кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть всё будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы", - сказал политик.По его мнению, "если Трамп не совершит ошибок и если его не "снимут" тем или иным способом, полагаю его шансы преимущественными".
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сша, президентские выборы в сша, в мире, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, Президентские выборы в США, В мире, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США

Косачев: если Трампа не снимут с гонки, у него преимущественные шансы на победу

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дональд Трамп имеет наибольшие шансы на победу в президентской гонке, если его не "снимут" тем или иным способом и он не совершит ошибок, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
"Вопрос уже давно был не в Байдене. Американцы разделились в позиции "за" или "против" Трампа. Полагаю, что кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть всё будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы", - сказал политик.
По его мнению, "если Трамп не совершит ошибок и если его не "снимут" тем или иным способом, полагаю его шансы преимущественными".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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