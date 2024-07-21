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Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США

Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США - РИА Новости, 21.07.2024

Косачев оценил шансы Трампа на выборах президента в США

Дональд Трамп имеет наибольшие шансы на победу в президентской гонке, если его не "снимут" тем или иным способом и он не совершит ошибок, сказал РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:48

2024-07-21T21:48

2024-07-21T21:49

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дональд Трамп имеет наибольшие шансы на победу в президентской гонке, если его не "снимут" тем или иным способом и он не совершит ошибок, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца."Вопрос уже давно был не в Байдене. Американцы разделились в позиции "за" или "против" Трампа. Полагаю, что кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть всё будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы", - сказал политик.По его мнению, "если Трамп не совершит ошибок и если его не "снимут" тем или иным способом, полагаю его шансы преимущественными".

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