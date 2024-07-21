https://ria.ru/20240721/trevoga-1960988782.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:14
2024-07-21T03:14
2024-07-21T03:23
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, тревога в городе прозвучала в 02.46 мск. Ранее воздушная тревога объявлялась в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киеве прозвучала воздушная тревога