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Трамп прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Трамп прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Трамп прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в воскресенье прокомментировал решение своего бывшего конкурента от демократов, действующего... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:18
2024-07-21T21:18
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в воскресенье прокомментировал решение своего бывшего конкурента от демократов, действующего президента США Джо Байдена, выйти из гонки, вновь назвав его "худшим президентом".Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет искать переизбрания на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.Президент Байден войдет в историю "самым худшим президентом в истории нашей страны", - сказал Трамп телеканалу CNN спустя несколько минут после заявления Байдена.Трамп вновь повторил свои утверждения, что Харрис ему будет победить еще легче, чем Байдена.
https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Трамп: Байден войдет в историю страны как худший президент