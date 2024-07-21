https://ria.ru/20240721/tramp-1961086861.html

Трамп прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Трамп прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024

Трамп прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в воскресенье прокомментировал решение своего бывшего конкурента от демократов, действующего... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:18

2024-07-21T21:18

2024-07-21T21:39

выборы президента сша — 2024

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960171042_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_69337106d991b91081daa32b78a7fbda.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в воскресенье прокомментировал решение своего бывшего конкурента от демократов, действующего президента США Джо Байдена, выйти из гонки, вновь назвав его "худшим президентом".Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет искать переизбрания на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.Президент Байден войдет в историю "самым худшим президентом в истории нашей страны", - сказал Трамп телеканалу CNN спустя несколько минут после заявления Байдена.Трамп вновь повторил свои утверждения, что Харрис ему будет победить еще легче, чем Байдена.

https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html

https://ria.ru/20240721/amerika-1961088451.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента сша — 2024, в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис