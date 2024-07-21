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СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа - РИА Новости, 21.07.2024
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16:54 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/tramp-1961055329.html
СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа
СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа - РИА Новости, 21.07.2024
СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа
Выступления в рамках предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа будут проходить в помещениях на фоне попытки покушения, совершенной на политика на... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:54
2024-07-21T16:54
в мире
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пенсильвания
дональд трамп
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шарлотт
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выступления в рамках предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа будут проходить в помещениях на фоне попытки покушения, совершенной на политика на прошлой неделе в штате Пенсильвания, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "Большая часть, если не все будущие выступления Трампа будут проводиться в помещениях, в отличии от митинга в Пенсильвании (места покушения - ред.)", - заявил порталу источник, знакомый с передвижением Трампа. Портал добавляет, что в среду Трамп проведет митинг в городе Шарлотт штата Северная Каролина. Его кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс в понедельник проведет митинг в городе Миддлтаун штата Огайо и городе Радфорд штата Виргиния. Отмечается, что все эти мероприятия пройдут в помещениях. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, шарлотт
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Шарлотт
СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа

Axios: будущие выступления Трампа будут проходить в помещении из-за покушения

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выступления в рамках предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа будут проходить в помещениях на фоне попытки покушения, совершенной на политика на прошлой неделе в штате Пенсильвания, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Большая часть, если не все будущие выступления Трампа будут проводиться в помещениях, в отличии от митинга в Пенсильвании (места покушения - ред.)", - заявил порталу источник, знакомый с передвижением Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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Портал добавляет, что в среду Трамп проведет митинг в городе Шарлотт штата Северная Каролина. Его кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс в понедельник проведет митинг в городе Миддлтаун штата Огайо и городе Радфорд штата Виргиния. Отмечается, что все эти мероприятия пройдут в помещениях.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаШарлотт
 
 
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