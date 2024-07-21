https://ria.ru/20240721/tramp-1961055329.html

СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа

СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа - РИА Новости, 21.07.2024

СМИ раскрыли, как покушение повлияло на будущие выступления Трампа

Выступления в рамках предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа будут проходить в помещениях на фоне попытки покушения, совершенной на политика на... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:54

2024-07-21T16:54

2024-07-21T16:54

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выступления в рамках предвыборной гонки экс-президента США Дональда Трампа будут проходить в помещениях на фоне попытки покушения, совершенной на политика на прошлой неделе в штате Пенсильвания, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "Большая часть, если не все будущие выступления Трампа будут проводиться в помещениях, в отличии от митинга в Пенсильвании (места покушения - ред.)", - заявил порталу источник, знакомый с передвижением Трампа. Портал добавляет, что в среду Трамп проведет митинг в городе Шарлотт штата Северная Каролина. Его кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс в понедельник проведет митинг в городе Миддлтаун штата Огайо и городе Радфорд штата Виргиния. Отмечается, что все эти мероприятия пройдут в помещениях. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, шарлотт