https://ria.ru/20240721/tramp-1961000011.html

Трамп сделал новое заявление об Украине

Трамп сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 21.07.2024

Трамп сделал новое заявление об Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:21

2024-07-21T08:21

2024-07-21T13:39

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он заявил на выступлении в Мичигане, трансляцию которого вел The Sunday Times. "<…> Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", —сказал он. Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.Читайте в Дзен: Российские военные перехватили ужасающие переговоры боевиков ВСУ. С чем столкнулись жители Красногоровки?Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США

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в мире, украина, дональд трамп, сша