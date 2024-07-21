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Трамп сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 21.07.2024 (обновлено: 13:39 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/tramp-1961000011.html
Трамп сделал новое заявление об Украине
Трамп сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 21.07.2024
Трамп сделал новое заявление об Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:21
2024-07-21T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он заявил на выступлении в Мичигане, трансляцию которого вел The Sunday Times. "&lt;…&gt; Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", —сказал он. Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.Читайте в Дзен: Российские военные перехватили ужасающие переговоры боевиков ВСУ. С чем столкнулись жители Красногоровки?Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США
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в мире, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп сделал новое заявление об Украине

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он заявил на выступлении в Мичигане, трансляцию которого вел The Sunday Times.

"<…> Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", —сказал он.

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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