https://ria.ru/20240721/tramp-1960995848.html

Трамп удивился, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу

Трамп удивился, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу - РИА Новости, 21.07.2024

Трамп удивился, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил недоумение тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не смогли помешать попасть на крышу здания, с... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T06:29

2024-07-21T06:29

2024-07-21T06:29

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил недоумение тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не смогли помешать попасть на крышу здания, с которого был открыт огонь. "Как кто-то смог попасть на эту крышу? Почему о нем не сообщили? Ведь люди видели, что он был на крыше", - приводит слова Трампа из интервью телеканал Fox News. Трамп также подчеркнул, что никто не предупреждал его о каких-либо проблемах безопасности перед митингом. "Они могли бы сказать, что нужно подождать 15, 20 или 5 минут. Никто не сказал… думаю, что это было ошибкой", - отметил Трамп. Ранее телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей сообщал, что снайперы Секретной службы США заметили Мэтью Крукса на крыше за 20 минут до того, как он выстрелил в Трампа. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа