https://ria.ru/20240721/tramp-1960989411.html

Трамп заявил, что получил "пулю за демократию"

Трамп заявил, что получил "пулю за демократию" - РИА Новости, 21.07.2024

Трамп заявил, что получил "пулю за демократию"

Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп заявил, что получил "пулю за демократию", комментируя покушение на него неделей... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T03:46

2024-07-21T03:46

2024-07-21T03:46

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покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп заявил, что получил "пулю за демократию", комментируя покушение на него неделей ранее в штате Пенсильвания. "На прошлой неделе я получил пулю за демократию. Что я сделал против демократии? Безумие", - сказал он своим сторонникам во время субботнего выступления в штате Мичиган. По словам Трампа, его политические противники распространяют против экс-президента дезинформацию, а также называют его угрозой демократии. "Что, черт возьми, я сделал демократии?" - задался вопросом Трамп. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

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в мире, сша, пенсильвания, мичиган, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа