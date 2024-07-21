Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что получил "пулю за демократию" - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/tramp-1960989411.html
Трамп заявил, что получил "пулю за демократию"
Трамп заявил, что получил "пулю за демократию" - РИА Новости, 21.07.2024
Трамп заявил, что получил "пулю за демократию"
Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп заявил, что получил "пулю за демократию", комментируя покушение на него неделей... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:46
2024-07-21T03:46
в мире
сша
пенсильвания
мичиган
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп заявил, что получил "пулю за демократию", комментируя покушение на него неделей ранее в штате Пенсильвания. "На прошлой неделе я получил пулю за демократию. Что я сделал против демократии? Безумие", - сказал он своим сторонникам во время субботнего выступления в штате Мичиган. По словам Трампа, его политические противники распространяют против экс-президента дезинформацию, а также называют его угрозой демократии. "Что, черт возьми, я сделал демократии?" - задался вопросом Трамп. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
сша
пенсильвания
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fe9d897472efc91b9c9a8b23c06b6e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, мичиган, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Мичиган, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп заявил, что получил "пулю за демократию"

Трамп заявил, что получил пулю за демократию во время покушения

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп заявил, что получил "пулю за демократию", комментируя покушение на него неделей ранее в штате Пенсильвания.
"На прошлой неделе я получил пулю за демократию. Что я сделал против демократии? Безумие", - сказал он своим сторонникам во время субботнего выступления в штате Мичиган.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
По словам Трампа, его политические противники распространяют против экс-президента дезинформацию, а также называют его угрозой демократии.
"Что, черт возьми, я сделал демократии?" - задался вопросом Трамп.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией
17 июля, 08:00
 
В миреСШАПенсильванияМичиганДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала