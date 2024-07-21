https://ria.ru/20240721/tramp-1960984288.html

Трамп избавился от повязки на правом ухе

Трамп избавился от повязки на правом ухе - РИА Новости, 21.07.2024

Трамп избавился от повязки на правом ухе

Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп избавился от белой повязки на своем правом ухе, которую многие сторонники... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T01:30

2024-07-21T01:30

2024-07-21T04:23

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сша

милуоки

дональд трамп

ронни джексон

фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп избавился от белой повязки на своем правом ухе, которую многие сторонники республиканца копировали в качестве знака поддержки после покушения на него. Как передавал корреспондент РИА Новости, делегаты съезда республиканцев в Милуоки поддерживали Трампа, закрывая уши повязками, похожими на ту, что носил раненный в результате покушения политик. Некоторые члены делегации Американского Самоа прикрыли правые уши уменьшенными американскими флагами, у другие - белыми повязками. В субботу в американском штате Мичиган проходит выступление Трампа, на котором экс-президент впервые появился на публике без своей белой повязки. Вместо нее само место ранения, куда попала пуля во время покушения, закрыто тканью бежевого цвета. Ранее бывший врач Трампа во времена его президентства Ронни Джексон, который сопровождает экс-президента после покушения на него, направил письмо в конгресс США, заявив, что травмированное ухо республиканца восстанавливается в соответствии с ожиданиями. Джексон отмечал, что размер ранения составляет порядка двух сантиметров. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

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в мире, сша, милуоки, дональд трамп, ронни джексон, фбр, покушение на дональда трампа