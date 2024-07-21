https://ria.ru/20240721/tramp--1961089458.html

Трамп утверждает, что быстро устранит ущерб, причиненный стране при Байдене

Трамп утверждает, что быстро устранит ущерб, причиненный стране при Байдене - РИА Новости, 21.07.2024

Трамп утверждает, что быстро устранит ущерб, причиненный стране при Байдене

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье заявил, что сможет быстро нивелировать ущерб, который, по его утверждению, нанес... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:44

2024-07-21T21:44

2024-07-21T21:55

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье заявил, что сможет быстро нивелировать ущерб, который, по его утверждению, нанес Соединенным Штатам действующий глава государства Джо Байден.Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро возместим ущерб, который он причинил… Все, кто его окружал, включая его доктора и средства массовой информации, знали, что он не способен быть президентом", - Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html

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в мире, дональд трамп, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024