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ВСУ нанесли удары по Белгородской области - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/svo-1961063220.html
ВСУ нанесли удары по Белгородской области
ВСУ нанесли удары по Белгородской области - РИА Новости, 21.07.2024
ВСУ нанесли удары по Белгородской области
ВСУ нанесли удары по Белгородской области, повреждены домовладения, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:00
2024-07-21T18:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Белгородской области, повреждены домовладения, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары еще по нескольким населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка три дрона атаковали частный сектор - в двух домах пробиты кровли, также загорелся гараж. Возгорание потушено. В селе Щетиновка в результате прямых попаданий боеприпасов полностью разрушены два частных дома", - говорится в сообщении. Кроме того, в районе хутора Церковный дроном атаковано сельхозпредприятие, в одном из зданий повреждена крыша, в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал возле частного домовладения: в доме выбиты окна и посечена кровля, во дворе повреждены навес и автомобиль.
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по Белгородской области, повреждены дома

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Белгородской области, повреждены домовладения, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"ВСУ нанесли удары еще по нескольким населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка три дрона атаковали частный сектор - в двух домах пробиты кровли, также загорелся гараж. Возгорание потушено. В селе Щетиновка в результате прямых попаданий боеприпасов полностью разрушены два частных дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе хутора Церковный дроном атаковано сельхозпредприятие, в одном из зданий повреждена крыша, в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон-камикадзе сдетонировал возле частного домовладения: в доме выбиты окна и посечена кровля, во дворе повреждены навес и автомобиль.
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