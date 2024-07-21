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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/svo-1961031058.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 21.07.2024
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS
ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:28
2024-07-21T13:28
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США; склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США; склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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