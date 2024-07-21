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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 21.07.2024
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS
ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:28
2024-07-21T13:28
2024-07-21T13:28
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США; склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ