https://ria.ru/20240721/svo-1961031058.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 21.07.2024

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS

ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:28

2024-07-21T13:28

2024-07-21T13:28

специальная военная операция на украине

россия

сша

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США; склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

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россия, сша, вооруженные силы украины