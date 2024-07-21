https://ria.ru/20240721/svo-1961030079.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.07.2024

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 40 беспилотников и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:23

2024-07-21T13:23

2024-07-21T13:23

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 40 беспилотников и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 27 955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 910 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы украины