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Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/svo-1961030079.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 40 беспилотников и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:23
2024-07-21T13:23
специальная военная операция на украине
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ми-8 амтш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 40 беспилотников и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 27 955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 910 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
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россия, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8

Минобороны: ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 40 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 40 беспилотников и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 27 955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 910 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМи-8 АМТШВооруженные силы Украины
 
 
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