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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:13
2024-07-21T13:13
2024-07-21T13:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степное и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ за сутки