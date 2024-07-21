https://ria.ru/20240721/svo-1961029278.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:13

2024-07-21T13:13

2024-07-21T13:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степное и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)