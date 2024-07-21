Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 21.07.2024 (обновлено: 13:26 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/svo-1961029278.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:13
2024-07-21T13:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степное и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степное и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала