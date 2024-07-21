https://ria.ru/20240721/svo-1961028587.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 21.07.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:09

2024-07-21T13:09

2024-07-21T13:22

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" <...> заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, было нанесено поражение поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики."Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155 мм гаубицы: М777, М198 производства США и "FH-70" производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)