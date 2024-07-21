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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 21.07.2024
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13:09 21.07.2024 (обновлено: 13:22 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/svo-1961028587.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 21.07.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:09
2024-07-21T13:22
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" &lt;...&gt; заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, было нанесено поражение поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики."Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155 мм гаубицы: М777, М198 производства США и "FH-70" производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" <...> заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, было нанесено поражение поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155 мм гаубицы: М777, М198 производства США и "FH-70" производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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