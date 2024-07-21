https://ria.ru/20240721/sud-1961084974.html
Суд отказал совету Пулитцеровской премии в отклонении иска Трампа о клевете
Суд отказал совету Пулитцеровской премии в отклонении иска Трампа о клевете - РИА Новости, 21.07.2024
Суд отказал совету Пулитцеровской премии в отклонении иска Трампа о клевете
Суд в американском штате Флорида принял решение в пользу бывшего президента США Дональда Трампа, отказав cовету Пулитцеровской премии в отклонении иска... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:58
2024-07-21T20:58
2024-07-21T20:58
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Суд в американском штате Флорида принял решение в пользу бывшего президента США Дональда Трампа, отказав cовету Пулитцеровской премии в отклонении иска политика, обвинившего их в клевете за утверждения о его якобы связях с Россией, следует из решения cуда. Иск Трампа касается заявления совета от 2022 года, когда они вновь публично подтвердили решение о присуждении Пулитцеровской премии газетам New York Times и Washington Post за серию статьей о якобы связях Трампа с Россией. Совет отказался принять во внимание жалобы Трампа на то, что эти статьи содержат многочисленные ложные утверждения, которые были опровергнуты докладом спецпрокурора Роберта Мюллера. "Ответчики (совет Пулицеровской премии – ред.) не могут утверждать, что это заявление является чистым мнением, поскольку они скрыли от своей аудитории информацию, которая предоставила бы адекватное фактическое основание для обычного читателя, чтобы решить, согласиться или не согласиться с решением Ответчиков оставить в силе Пулитцеровскую премию 2018 года в области национального репортажа, и был ли дискредитирован награжденный репортаж фактами, установленными отчетом Мюллера или других правительственных расследований, которые были обнародованы после присуждения этих премий", - говорится в решении суда. Суд во Флориде отметил многочисленные примеры того, где совет премии скрыл важную для читателей информацию в данном конкретном случае. "Читателям не предоставляется никаких указаний на то, на какую информацию полагались рецензенты для проверки статей, получивших награду, или в целом фальсификации о сговоре с Россией, продвигаемой в данных статьях", - следует из решения суда. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме. В свою очередь Трамп заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
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в мире, россия, флорида, сша, дональд трамп, роберт мюллер, фбр
В мире, Россия, Флорида, США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, ФБР
Суд отказал совету Пулитцеровской премии в отклонении иска Трампа о клевете
Суд отказал совету Пулитцеровской премии отклонить иск Трампа о клевете про РФ
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Суд в американском штате Флорида принял решение в пользу бывшего президента США Дональда Трампа, отказав cовету Пулитцеровской премии в отклонении иска политика, обвинившего их в клевете за утверждения о его якобы связях с Россией, следует из решения cуда.
Иск Трампа касается заявления совета от 2022 года, когда они вновь публично подтвердили решение о присуждении Пулитцеровской премии газетам New York Times и Washington Post за серию статьей о якобы связях Трампа с Россией. Совет отказался принять во внимание жалобы Трампа на то, что эти статьи содержат многочисленные ложные утверждения, которые были опровергнуты докладом спецпрокурора Роберта Мюллера
.
"Ответчики (совет Пулицеровской премии – ред.) не могут утверждать, что это заявление является чистым мнением, поскольку они скрыли от своей аудитории информацию, которая предоставила бы адекватное фактическое основание для обычного читателя, чтобы решить, согласиться или не согласиться с решением Ответчиков оставить в силе Пулитцеровскую премию 2018 года в области национального репортажа, и был ли дискредитирован награжденный репортаж фактами, установленными отчетом Мюллера или других правительственных расследований, которые были обнародованы после присуждения этих премий", - говорится в решении суда.
Суд во Флориде отметил многочисленные примеры того, где совет премии скрыл важную для читателей информацию в данном конкретном случае.
"Читателям не предоставляется никаких указаний на то, на какую информацию полагались рецензенты для проверки статей, получивших награду, или в целом фальсификации о сговоре с Россией, продвигаемой в данных статьях", - следует из решения суда.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва
это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.
В свою очередь Трамп заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР
.