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Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города" - РИА Новости, 21.07.2024
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Томская область
 
13:32 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html
Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города"
Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города" - РИА Новости, 21.07.2024
Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города"
Город Стрежевой на севере Томской области в третий раз претендует на победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города",... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:32
2024-07-21T13:32
томская область
общество
стрежевой
томская область
владимир мазур
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ТОМСК, 21 июл – РИА Новости. Город Стрежевой на севере Томской области в третий раз претендует на победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города", сообщил губернатор региона Владимир Мазур. "Стрежевой дважды побеждал во всероссийском конкурсе "Малые города". На достигнутом здесь не останавливаются и уже подали третью заявку, чтобы воплотить мечты в реальность. Жизнь на севере не из легких, и у людей должна быть возможность активно отдыхать всей семьей в свободное время, а у детей - больше времени проводить на свежем воздухе в компании сверстников", - сообщил глава региона, находящийся с рабочей поездкой в Стрежевом. В воскресенье губернатор проверил благоустройство центральной части северной столицы региона "Сердце Нефтеграда". С этим проектом Стрежевой в 2022 году победил в конкурсе "Малые города". Он включает в себя три объемных и разных по функциональному назначению территории: это событийно-молодежная зона, индустриальный парк и Мамин сквер. Общая площадь благоустроенной территории составляет уже 3,7 гектара. Мазур пообщался со стрежевчанами, пришедшими в воскресенье в "Сердце Нефтеграда", а с мэром Стрежевого Валерием Дениченко обсудил планы благоустройства на ближайшее время. В этом году Стрежевой второй раз победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города" с проектом благоустройства городского парка и получил грант в размере 92 миллионов рублей. Планируется благоустройство территории парка с обустройством лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием и обустройством пешеходных дорожек. Здесь же продолжится история нефтяной отрасли: появится "тропа нефтеразведки" и павильон-баржа - как символ начала освоения северной столицы Томской области. Также в воскресенье Мазур проинспектировал реализацию в городе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". По результатам рейтингового голосования в Стрежевом его участниками стали четыре объекта. "Создание комфортных условий для жизни, работы, воспитания детей - одна из важнейших задач в городах и селах. В Стрежевом решают ее достойными темпами при поддержке федеральных грантов, национального проекта "Жилье и городская среда", при активном участии жителей. В северной столице области темпы не сбавляют: в будущем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" здесь приведут в порядок еще четыре общественные территории, которые выбрали сами люди", - подчеркнул Мазур.
https://ria.ru/20231109/mer-1908414721.html
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общество, стрежевой, томская область, владимир мазур
Томская область, Общество, Стрежевой, Томская область, Владимир Мазур

Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур во время рабочей поездки в Стрежевой
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время рабочей поездки в Стрежевой - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время рабочей поездки в Стрежевой
Читать ria.ru в
ТОМСК, 21 июл – РИА Новости. Город Стрежевой на севере Томской области в третий раз претендует на победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города", сообщил губернатор региона Владимир Мазур.
"Стрежевой дважды побеждал во всероссийском конкурсе "Малые города". На достигнутом здесь не останавливаются и уже подали третью заявку, чтобы воплотить мечты в реальность. Жизнь на севере не из легких, и у людей должна быть возможность активно отдыхать всей семьей в свободное время, а у детей - больше времени проводить на свежем воздухе в компании сверстников", - сообщил глава региона, находящийся с рабочей поездкой в Стрежевом.
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В воскресенье губернатор проверил благоустройство центральной части северной столицы региона "Сердце Нефтеграда". С этим проектом Стрежевой в 2022 году победил в конкурсе "Малые города". Он включает в себя три объемных и разных по функциональному назначению территории: это событийно-молодежная зона, индустриальный парк и Мамин сквер. Общая площадь благоустроенной территории составляет уже 3,7 гектара.
Мазур пообщался со стрежевчанами, пришедшими в воскресенье в "Сердце Нефтеграда", а с мэром Стрежевого Валерием Дениченко обсудил планы благоустройства на ближайшее время.
В этом году Стрежевой второй раз победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города" с проектом благоустройства городского парка и получил грант в размере 92 миллионов рублей. Планируется благоустройство территории парка с обустройством лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием и обустройством пешеходных дорожек. Здесь же продолжится история нефтяной отрасли: появится "тропа нефтеразведки" и павильон-баржа - как символ начала освоения северной столицы Томской области.
Также в воскресенье Мазур проинспектировал реализацию в городе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". По результатам рейтингового голосования в Стрежевом его участниками стали четыре объекта.
"Создание комфортных условий для жизни, работы, воспитания детей - одна из важнейших задач в городах и селах. В Стрежевом решают ее достойными темпами при поддержке федеральных грантов, национального проекта "Жилье и городская среда", при активном участии жителей. В северной столице области темпы не сбавляют: в будущем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" здесь приведут в порядок еще четыре общественные территории, которые выбрали сами люди", - подчеркнул Мазур.
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