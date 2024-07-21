https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html

Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города"

Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города" - РИА Новости, 21.07.2024

Город Стрежевой претендует на третий грант конкурса "Малые города"

Город Стрежевой на севере Томской области в третий раз претендует на победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города",... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:32

2024-07-21T13:32

2024-07-21T13:32

томская область

общество

стрежевой

томская область

владимир мазур

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961031209_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0f3143745ffa86f4f528764a19d2fca2.jpg

ТОМСК, 21 июл – РИА Новости. Город Стрежевой на севере Томской области в третий раз претендует на победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города", сообщил губернатор региона Владимир Мазур. "Стрежевой дважды побеждал во всероссийском конкурсе "Малые города". На достигнутом здесь не останавливаются и уже подали третью заявку, чтобы воплотить мечты в реальность. Жизнь на севере не из легких, и у людей должна быть возможность активно отдыхать всей семьей в свободное время, а у детей - больше времени проводить на свежем воздухе в компании сверстников", - сообщил глава региона, находящийся с рабочей поездкой в Стрежевом. В воскресенье губернатор проверил благоустройство центральной части северной столицы региона "Сердце Нефтеграда". С этим проектом Стрежевой в 2022 году победил в конкурсе "Малые города". Он включает в себя три объемных и разных по функциональному назначению территории: это событийно-молодежная зона, индустриальный парк и Мамин сквер. Общая площадь благоустроенной территории составляет уже 3,7 гектара. Мазур пообщался со стрежевчанами, пришедшими в воскресенье в "Сердце Нефтеграда", а с мэром Стрежевого Валерием Дениченко обсудил планы благоустройства на ближайшее время. В этом году Стрежевой второй раз победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города" с проектом благоустройства городского парка и получил грант в размере 92 миллионов рублей. Планируется благоустройство территории парка с обустройством лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием и обустройством пешеходных дорожек. Здесь же продолжится история нефтяной отрасли: появится "тропа нефтеразведки" и павильон-баржа - как символ начала освоения северной столицы Томской области. Также в воскресенье Мазур проинспектировал реализацию в городе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". По результатам рейтингового голосования в Стрежевом его участниками стали четыре объекта. "Создание комфортных условий для жизни, работы, воспитания детей - одна из важнейших задач в городах и селах. В Стрежевом решают ее достойными темпами при поддержке федеральных грантов, национального проекта "Жилье и городская среда", при активном участии жителей. В северной столице области темпы не сбавляют: в будущем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" здесь приведут в порядок еще четыре общественные территории, которые выбрали сами люди", - подчеркнул Мазур.

https://ria.ru/20231109/mer-1908414721.html

https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html

стрежевой

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, стрежевой, томская область, владимир мазур