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Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ
По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, передает местный филиал телеканала NBC News РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T15:17
2024-07-21T15:17
2024-07-21T17:50
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филадельфия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, передает местный филиал телеканала NBC News со ссылкой на правоохранителей. "Инцидент произошел во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек", — говорится в сообщении. Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полиция считает, что именно он был целью нападения — в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один гость получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Информации о третьей жертве пока нет.Предполагается, что стрелявших было несколько. Полицейские обнаружили на месте от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.
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в мире, филадельфия
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ
NBC News: при массовой стрельбе в США погибли минимум 3 человека, 7 пострадали