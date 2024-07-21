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Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ

Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024

Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ

По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, передает местный филиал телеканала NBC News РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:17

2024-07-21T15:17

2024-07-21T17:50

в мире

филадельфия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, передает местный филиал телеканала NBC News со ссылкой на правоохранителей. "Инцидент произошел во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек", — говорится в сообщении. Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полиция считает, что именно он был целью нападения — в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один гость получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Информации о третьей жертве пока нет.Предполагается, что стрелявших было несколько. Полицейские обнаружили на месте от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20240610/meksika-1952062527.html

филадельфия

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в мире, филадельфия