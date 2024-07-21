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Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
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15:17 21.07.2024 (обновлено: 17:50 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/strelba-1961042635.html
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ
По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, передает местный филиал телеканала NBC News РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T15:17
2024-07-21T17:50
в мире
филадельфия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, передает местный филиал телеканала NBC News со ссылкой на правоохранителей. "Инцидент произошел во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек", — говорится в сообщении. Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полиция считает, что именно он был целью нападения — в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один гость получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Информации о третьей жертве пока нет.Предполагается, что стрелявших было несколько. Полицейские обнаружили на месте от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.
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в мире, филадельфия
В мире, Филадельфия
Как минимум три человека стали жертвами массовой стрельбы в США, пишут СМИ

NBC News: при массовой стрельбе в США погибли минимум 3 человека, 7 пострадали

© AP Photo / Mark PrattПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Mark Pratt
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, передает местный филиал телеканала NBC News со ссылкой на правоохранителей.
«
"Инцидент произошел во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек", — говорится в сообщении.
Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полиция считает, что именно он был целью нападения — в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один гость получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Информации о третьей жертве пока нет.
Предполагается, что стрелявших было несколько. Полицейские обнаружили на месте от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.
Место происшествия, где были убиты женщины с детьми в центральном мексиканском штате Гуанахуато. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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В миреФиладельфия
 
 
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