https://ria.ru/20240721/ssha-1961035912.html

"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах

"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах - РИА Новости, 21.07.2024

"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах

США не стоит принимать участие во всех конфликтах мира, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, его слова приводит The Washington Post. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:06

2024-07-21T14:06

2024-07-21T17:54

в мире

сша

украина

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. США не стоит принимать участие во всех конфликтах мира, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, его слова приводит The Washington Post."Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.Ди Вэнс добавил, что в укреплении национальной безопасности нет ничего криминального, и США достойно показывают себя в боевых действиях. Тем не менее, вовсе необязательно втягивать Вашингтон в любое противостояние на земном шаре.Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240719/vens-1960608778.html

сша

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в мире, сша, украина