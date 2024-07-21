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"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах - РИА Новости, 21.07.2024
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14:06 21.07.2024 (обновлено: 17:54 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ssha-1961035912.html
"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах
"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах - РИА Новости, 21.07.2024
"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах
США не стоит принимать участие во всех конфликтах мира, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, его слова приводит The Washington Post. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:06
2024-07-21T17:54
в мире
сша
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. США не стоит принимать участие во всех конфликтах мира, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, его слова приводит The Washington Post."Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.Ди Вэнс добавил, что в укреплении национальной безопасности нет ничего криминального, и США достойно показывают себя в боевых действиях. Тем не менее, вовсе необязательно втягивать Вашингтон в любое противостояние на земном шаре.Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
"Не наше дело". Соратник Трампа жестко высказался о войнах

Джей Ди Вэнс: США не стоит вмешиваться во все мировые конфликты

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. США не стоит принимать участие во всех конфликтах мира, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, его слова приводит The Washington Post.
"Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.
Ди Вэнс добавил, что в укреплении национальной безопасности нет ничего криминального, и США достойно показывают себя в боевых действиях. Тем не менее, вовсе необязательно втягивать Вашингтон в любое противостояние на земном шаре.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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