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Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США

Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США - РИА Новости, 21.07.2024

Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США

Молодой, по нынешним геронтократическим меркам, американский политик Джей Ди Вэнс стал мировой суперзвездой в тот момент, когда Дональд Трамп выбрал его своим... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:00

2024-07-21T08:00

2024-07-21T08:00

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Молодой, по нынешним геронтократическим меркам, американский политик Джей Ди Вэнс стал мировой суперзвездой в тот момент, когда Дональд Трамп выбрал его своим вице-президентом.Это вполне объяснимо: шансы Трампа на переизбрание как никогда велики, но и риски огромны. Случись с ним что до выборов — и Вэнс станет фаворитом президентской гонки. А если Трампа "уйдут" уже после избрания, Вэнс автоматом займет его место, став президентом США. Кто же этот 39-летний белый гетеросексуальный мужчина, оказавшийся внезапно на главных ролях в мировом политическом театре, и самое главное, кто за ним стоит?Для американских ширнармасс Вэнс — самородок из глубинки, выходец из нищей люмпенизированной семьи, умудрившийся после службы в армии поступить ни много ни мало в Йельский университет, стать "венчурным капиталистом" (что бы это ни значило), написать бестселлер "Элегия Хиллбилли", моментально экранизированный голливудским тяжеловесом Роном Ховардом, и выиграть выборы в сенат США.Звучит все это прекрасно, но трудно поверить, что человек ниоткуда может в 38 лет стать сенатором США просто так, за счет своих уникальных талантов. На самом деле в раскрутку Вэнса вложил десятки миллионов долларов IT-капиталист Питер Тиль, и вот к этому интересному человеку стоит присмотреться поближе.Питер Тиль родом из Германии. Когда его семья переехала в Штаты, он успел еще застать ту старую добрую Америку, о которой мечтал весь свет. Потом на его глазах она стала стремительно разрушаться. Эта травма, собственно, и определила его извилистый путь в политике. Кстати, у него до сих пор есть немецкий паспорт.Заработав миллиарды на создании платежной системы PayPal и системы цифрового наблюдения Palantir, Тиль поначалу был убежденным либертарианцем. Дикий социальный дарвинизм, "умри ты сегодня, а я завтра", "Атлант расправил плечи" — вот нехитрый набор его лозунгов. Он мечтал, что государство сбросит с себя всю соцподдержку, бедные начнут вымирать, а богатые — шиковать. Тиль несколько раз проплачивал избирательные кампании Рона Пола, но его либертарианство так и не взлетело.Лет восемь назад Тиль внезапно перековался. Открытый гей, сожительствующий с "супругом", он стал активно продвигать правую консервативную повестку: христианские ценности, традиционную семью, возврат к "Америке, которую мы потеряли", возрождение национальной промышленности и привычного образа жизни. Главным пунктом его программы шел изоляционизм — Тиль враг всех неоконов и приверженец идеи того, что американцам надо выйти из всех горячих точек, от Украины до Израиля, вернуться домой и заняться собой.За последние годы он собрал целую "конюшню" (был такой термин в старом Голливуде) молодых политиков, которые составили целую фракцию внутри Республиканской партии. Тут надо понимать, что Тиль отчаянно ненавидит всю американскую бюрократию со всеми ее институтами от политических партий до университетов, от судов до налоговиков. Формально его повестка близка к республиканской, но по сути ему хочется разрушить все эти политические институты "до основанья". Поэтому он долгое время скептически относился к Трампу, считая, что тот тянет Америку в застой.Однако против популярности Трампа не попрешь, и Тиль заставил своих питомцев, как говорят велогонщики, "сесть на колесо". Пристроиться в фарватере у популярного политика, чтобы потом прорваться вперед. Лучше всего это получилось у Вэнса. Совершенно неслучайно еще восемь лет назад он, в полном соответствии со взглядами Тиля, Трампа ругал, а сейчас во всем поддерживает.Какова конечная цель Тиля? Привести к власти Трампа и своих питомцев и попытаться осуществить тихий государственный переворот — снести всех ставленников "глубинного государства" и воплотить свою мечту об Америке без бюрократии, идеологии, без военных интервенций. Выдержит ли страна такую революцию? Ну, это уже не наша проблема, посмотрим на это со стороны.Интересно, что система Palantir разрабатывалась Тилем для ЦРУ и успешно использовалась американскими военными в конфликтах в Афганистане и Ираке. То есть у него есть многолетние связи и со спецслужбами и с военными США. Этой поддержкой и объясняется то, что Тиль и его питомцы беспрепятственно делятся своими планами по борьбе с глубинным государством и открыто заявляют, что после прихода Трампа к власти готовы к неким "экстраконституционным акциям". Выглядит так, что часть местных силовиков не прочь в этих акциях поучаствовать.Разумеется, для олигарха, затеявшего революцию и переустройство США, любые внешние интервенции — это бессмысленное распыление сил. Поэтому все политические питомцы Тиля заявляют, что "Украина не нужна" и Зеленскому надо срочно соглашаться на мирные переговоры хоть тушкой хоть чучелком. Джей Ди Вэнс проталкивает именно эту повестку, недаром его назначение называют "катастрофой для Украины".Горький опыт Вьетнама и Афганистана показал американским военным: чем дожидаться разгрома, лучше вовремя сбежать. Именно эту операцию "большой драп с Украины" и готовит им Питер Тиль и его политические выдвиженцы. А Джей Ди Вэнс, как защитник обездоленного американского пролетариата, прекрасно продает идею мирных переговоров своему электорату — деньги, бессмысленно разбазаренные на киевские авантюры, гораздо выгоднее направить на развитие задыхающейся от нищеты деиндустриализованной американской глубинки.Американский изоляционизм — это долгосрочный тренд, на который такие олигархи, как Тиль и Илон Маск, работают уже многие годы. Изоляционист Ди Джей Вэнс уже сделал уверенную заявку на то, чтобы в будущем самому въехать в Белый дом. Отсюда и его постоянные призывы к окончанию конфликта на Украине и разные невежливые слова в адрес Зеленского."Россия — это ядерная держава со своими отчетливыми интересами, — соглашается с ним другой питомец Тиля сенатор Блейк Мастерс. — Бессмысленно провоцировать ее расширением НАТО и этой бушевской манией менять режимы. <…> Очевидно, что мы не должны вступать в войну с Россией. Мы должны искать любой повод для деэскалации".Характерно, что главный спонсор изоляционистов Питер Тиль просто помешан на бессмертии и пытается продлить молодость, переливая себе кровь молодых людей. Но американское глубинное государство довело дело до такой точки, что какое уж там бессмертие, того и гляди вспыхнет ядерная война. Что ж, Тиль сделал свои выводы, он явно умирать не собирается.На наших глазах происходит исторический поворот: американские элиты собрались убегать из горячих точек, сами себе сказав: "Yankee, go home!” И это безоговорочная победа России на одном из этапов глобальной войны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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аналитика, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире, джеймс дэвид вэнс