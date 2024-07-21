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"Этого недостаточно". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
"Этого недостаточно". В США сделали заявление о спецоперации
"Этого недостаточно". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 21.07.2024
"Этого недостаточно". В США сделали заявление о спецоперации
Западная помощь не способна спасти Украину от поражения на поле боя, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:55
2024-07-21T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
скотт риттер
андрей белоусов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Западная помощь не способна спасти Украину от поражения на поле боя, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Россия побеждает. Кого волнует, что делает Германия кого волнует, что делает Европейский Союз кого волнует, что делают американцы в плане поставок. Вы не можете исправить разрушенное, вы знаете Украина разбита", — отметил он.По словам бывшего военного, финансовая помощь не сможет изменить ситуацию, так как украинские войска нуждаются в рабочей силе, которой нет."Они несут огромные потери на фронте, они не могут заменить потери, а денег, которые посылаются, этого недостаточно", — добавил Риттер.Украина истощает людские и физические ресурсы гораздо быстрее, чем они могут быть восполнены, резюмировал разведчик в отставке.В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20240721/zelenskiy-1961078228.html
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в мире, украина, скотт риттер, андрей белоусов, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Скотт Риттер, Андрей Белоусов, Германия, Россия
"Этого недостаточно". В США сделали заявление о спецоперации

Риттер: западной помощи недостаточно, чтобы ВСУ избежали поражения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Западная помощь не способна спасти Украину от поражения на поле боя, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Россия побеждает. Кого волнует, что делает Германия кого волнует, что делает Европейский Союз кого волнует, что делают американцы в плане поставок. Вы не можете исправить разрушенное, вы знаете Украина разбита", — отметил он.
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По словам бывшего военного, финансовая помощь не сможет изменить ситуацию, так как украинские войска нуждаются в рабочей силе, которой нет.
"Они несут огромные потери на фронте, они не могут заменить потери, а денег, которые посылаются, этого недостаточно", — добавил Риттер.
Украина истощает людские и физические ресурсы гораздо быстрее, чем они могут быть восполнены, резюмировал разведчик в отставке.
В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСкотт РиттерАндрей БелоусовГерманияРоссия
 
 
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