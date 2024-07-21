https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961051272.html

Спецоперация, 21 июля: ВС России населенный пункт в ЛНР

Спецоперация, 21 июля: ВС России населенный пункт в ЛНР - РИА Новости, 21.07.2024

Спецоперация, 21 июля: ВС России населенный пункт в ЛНР

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:34

2024-07-21T16:34

2024-07-21T16:53

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.Помимо этого, в ведомстве рассказали о поражении "Искандерами" двух эшелонов с личным составом и военной техникой ВСУ в районе Барвенково в ДНР. В результате ударов удалось уничтожить до 240 военных ВСУ и более 60 единиц техники, в том числе иностранной.Совокупные потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1700 военнослужащих, один вертолет, четыре танка и других бронемашин, два РСЗО, 64 артиллерийских орудия и 40 военных автомобилей.Как рассказал заместитель командира 5-й мотострелковой бригады с позывным "Мамай", освобождение Красногоровки в ДНР движется к завершению, остались считаные улицы и дома. По словам военнослужащего, сложность завершения операции заключается в большой плотности мирного населения, которое ВСУ не выпускают ни в одну, ни в другую сторону, не предоставляя людям гуманитарного коридора. Из-за таких условий штурмовые действия подразделений Вооруженных сил требуют особых "хирургических" действий, чтобы не нанести вреда жителям.Удары Украины по РоссииВ ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили три украинских дрона над территорией Белгородской области, еще пять БПЛА удалось перехватить в акватории Черного моря.Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, утром в небе над регионом сбили две высокоточные ракеты ATACMS, которыми ВСУ пытались атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов.Обвинение украинскому агентуКак сообщил РИА Новости источник, Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области, рассчитывал получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб.Согласно постановлению столичного суда, которое есть в распоряжении агентства, ранее ему продлили срок содержания под стражей до 30 июля 2024 года.Сидики предъявили обвинение в совершении одного теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, его обвиняют по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.По данным следствия, 11 ноября прошлого года при подрыве самодельной взрывчатки на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост 204 километр двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, 15 вагонов получили повреждения.Силовики задержали Сидики, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он признался, что его завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины, после чего Сидики прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии спецслужб этой республики. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

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