https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1960993739.html

В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину

В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину - РИА Новости, 21.07.2024

В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выносили на себе пожилую, слепую жительницу Красногоровки, при ее эвакуации военнослужащие снимали бронежилеты,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:37

2024-07-21T05:37

2024-07-21T09:25

специальная военная операция на украине

красногоровка

россия

донецкая народная республика

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выносили на себе пожилую, слепую жительницу Красногоровки, при ее эвакуации военнослужащие снимали бронежилеты, тем самым подвергая себя риску, следует из видео, предоставленного министерством обороны России. "Ну а в последний момент уже нервы на исходе - будет что будет. Жена плохо ходит после микроинсульта. Потом нас подобрали, укрыли и потом переправляли, спасибо ребятам. Жену на себе, на плечах носили, рисковали - снимали бронежилеты и на себе носили - сил нету пересказывать, не дай бог никому пережить", - рассказывает сквозь слезы пожилой супруг спасенной жены Владимир. По его словам, его дом разбомбили практически сразу после начала активных боевых действий, почти все три месяца регулярных обстрелов они с женой переходили из дома в дом и жили в подвалах. "Потом прилетел снаряд, сгорел дом, успели только выскочить с подвала с женой, жена у меня слепая. Потом через два дома перешли в другой дом, пробыли там неделю, прилетел снаряд - и мы опять в подвал, три месяца мы вот так вот по подвалам", - делится о пережитом Владимир. В настоящее время семья полностью в безопасности, им оказана вся необходимая помощь. Красногоровка – населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен в 26 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html

https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html

красногоровка

россия

донецкая народная республика

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красногоровка, россия, донецкая народная республика, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность