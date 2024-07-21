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В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 21.07.2024 (обновлено: 09:25 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1960993739.html
В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину
В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину - РИА Новости, 21.07.2024
В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину
Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выносили на себе пожилую, слепую жительницу Красногоровки, при ее эвакуации военнослужащие снимали бронежилеты,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:37
2024-07-21T09:25
специальная военная операция на украине
красногоровка
россия
донецкая народная республика
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выносили на себе пожилую, слепую жительницу Красногоровки, при ее эвакуации военнослужащие снимали бронежилеты, тем самым подвергая себя риску, следует из видео, предоставленного министерством обороны России. "Ну а в последний момент уже нервы на исходе - будет что будет. Жена плохо ходит после микроинсульта. Потом нас подобрали, укрыли и потом переправляли, спасибо ребятам. Жену на себе, на плечах носили, рисковали - снимали бронежилеты и на себе носили - сил нету пересказывать, не дай бог никому пережить", - рассказывает сквозь слезы пожилой супруг спасенной жены Владимир. По его словам, его дом разбомбили практически сразу после начала активных боевых действий, почти все три месяца регулярных обстрелов они с женой переходили из дома в дом и жили в подвалах. "Потом прилетел снаряд, сгорел дом, успели только выскочить с подвала с женой, жена у меня слепая. Потом через два дома перешли в другой дом, пробыли там неделю, прилетел снаряд - и мы опять в подвал, три месяца мы вот так вот по подвалам", - делится о пережитом Владимир. В настоящее время семья полностью в безопасности, им оказана вся необходимая помощь. Красногоровка – населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен в 26 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html
https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html
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красногоровка, россия, донецкая народная республика, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Красногоровке штурмовики выносили на себе слепую женщину

Штурмовики, рискуя собой, вынесли слепую женщину из-под обстрелов Красногоровки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выносили на себе пожилую, слепую жительницу Красногоровки, при ее эвакуации военнослужащие снимали бронежилеты, тем самым подвергая себя риску, следует из видео, предоставленного министерством обороны России.
© Министерство обороны РФЖители Красногоровки о помощи российских военных при эвакуации
Жители Красногоровки о помощи российских военных при эвакуации - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Министерство обороны РФ
Жители Красногоровки о помощи российских военных при эвакуации
"Ну а в последний момент уже нервы на исходе - будет что будет. Жена плохо ходит после микроинсульта. Потом нас подобрали, укрыли и потом переправляли, спасибо ребятам. Жену на себе, на плечах носили, рисковали - снимали бронежилеты и на себе носили - сил нету пересказывать, не дай бог никому пережить", - рассказывает сквозь слезы пожилой супруг спасенной жены Владимир.
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По его словам, его дом разбомбили практически сразу после начала активных боевых действий, почти все три месяца регулярных обстрелов они с женой переходили из дома в дом и жили в подвалах.
"Потом прилетел снаряд, сгорел дом, успели только выскочить с подвала с женой, жена у меня слепая. Потом через два дома перешли в другой дом, пробыли там неделю, прилетел снаряд - и мы опять в подвал, три месяца мы вот так вот по подвалам", - делится о пережитом Владимир.
В настоящее время семья полностью в безопасности, им оказана вся необходимая помощь.
Красногоровка – населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен в 26 километрах от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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