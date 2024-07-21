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Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/spasenie-1960993187.html
Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома
Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома - РИА Новости, 21.07.2024
Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома
Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного вследствие обстрелов со... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:23
2024-07-21T05:23
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного вследствие обстрелов со стороны ВСУ, следует из видео, предоставленного министерством обороны. "Я не могу рассказывать, они прицельно били, зная, что там мы - мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били, все летело. В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий - все плиты рухнули, засыпало. Нас откопали хлопцы, не дай бог такое никому пережить", - рассказывает в слезах на видео одна из спасенных жительниц Любовь. По словам жительницы Красногоровки, сначала они жили в своем частном доме. Когда начала накаляться обстановка, она и другие жители перешли в подвал трехэтажного дома, и продолжали жить там до 9 мая, когда к ним зашли ВС РФ. Благодаря им мирные жители выжили. "Хлопцы нам помогали: воду приносили, кушать давали - приносили, тоже помогали, лекарство все - спасибо им большое, "Саша белый" и "Герц" нас вытащили, большое им, огромное спасибо - ребята молодцы", - сказала слова благодарности в адрес бойцов Любовь. Красногоровка – населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен в 26 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
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красногоровка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома

Штурмовики вытащили жителей Красногоровки из-под завалов разрушенного ВСУ дома

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного вследствие обстрелов со стороны ВСУ, следует из видео, предоставленного министерством обороны.
"Я не могу рассказывать, они прицельно били, зная, что там мы - мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били, все летело. В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий - все плиты рухнули, засыпало. Нас откопали хлопцы, не дай бог такое никому пережить", - рассказывает в слезах на видео одна из спасенных жительниц Любовь.
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По словам жительницы Красногоровки, сначала они жили в своем частном доме. Когда начала накаляться обстановка, она и другие жители перешли в подвал трехэтажного дома, и продолжали жить там до 9 мая, когда к ним зашли ВС РФ. Благодаря им мирные жители выжили.
"Хлопцы нам помогали: воду приносили, кушать давали - приносили, тоже помогали, лекарство все - спасибо им большое, "Саша белый" и "Герц" нас вытащили, большое им, огромное спасибо - ребята молодцы", - сказала слова благодарности в адрес бойцов Любовь.
Красногоровка – населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен в 26 километрах от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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