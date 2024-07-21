https://ria.ru/20240721/spasenie-1960993187.html

Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома

Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома - РИА Новости, 21.07.2024

Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного вследствие обстрелов со... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:23

2024-07-21T05:23

2024-07-21T05:23

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного вследствие обстрелов со стороны ВСУ, следует из видео, предоставленного министерством обороны. "Я не могу рассказывать, они прицельно били, зная, что там мы - мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били, все летело. В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий - все плиты рухнули, засыпало. Нас откопали хлопцы, не дай бог такое никому пережить", - рассказывает в слезах на видео одна из спасенных жительниц Любовь. По словам жительницы Красногоровки, сначала они жили в своем частном доме. Когда начала накаляться обстановка, она и другие жители перешли в подвал трехэтажного дома, и продолжали жить там до 9 мая, когда к ним зашли ВС РФ. Благодаря им мирные жители выжили. "Хлопцы нам помогали: воду приносили, кушать давали - приносили, тоже помогали, лекарство все - спасибо им большое, "Саша белый" и "Герц" нас вытащили, большое им, огромное спасибо - ребята молодцы", - сказала слова благодарности в адрес бойцов Любовь. Красногоровка – населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен в 26 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

красногоровка

донецкая народная республика

донецк

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красногоровка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность